Nuevo retrato de los duques de Edimburgo con motivo de sus bodas de plata

El Duque y la Duquesa de Edimburgo han publicado un nuevo retrato con motivo de sus bodas de plata. Tomado en los jardines de su casa de Bagshot Park, en Windsor, la pareja posa celebrando sus 25 años de matrimonio.

Unas horas más tarde, la pareja compartió un mensaje especial en las redes sociales oficiales de la Familia Real. El Duque y la Duquesa dijeron: "Estamos muy agradecidos por los muchos mensajes amables y encantadores que hemos recibido en nuestro aniversario de bodas de plata."

Y había otro dulce mensaje de Eduardo y Sofía que decía "Deseando a todos los que celebran sus propios aniversarios un día especial también".

We are so grateful for the many kind and lovely messages we have received on our Silver Wedding Anniversary. Wishing everyone who is celebrating their own anniversaries a special day too.



- Edward & Sophie



📷 Chris Jelf pic.twitter.com/6SjGyXAI9K