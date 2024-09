Magnum Photos revela su visión de España por primera vez

Bajo el título «España x Magnum», la Fundación Princesa de Asturias ha organizado, en colaboración con la agencia Magnum Photos, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024, una exposición fotográfica inédita, que ofrece una visión de España a través del objetivo de algunos de los fotógrafos de la agencia.

Se podrá visitar entre los días 14 y 26 de octubre en la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, con motivo de la Semana de los Premios.

Las imágenes, procedentes del archivo de la agencia, han sido seleccionadas expresamente para esta muestra por su presidenta, Cristina de Middel, quien afirma que «la exposición no busca ofrecer una definición de España, pero sí invita a reflexionar sobre el poder que tiene la mirada externa para moldear cómo nos vemos a nosotros mismos».

«España x Magnum» está formada por 112 obras que irán impresas sobre diversos soportes y en distintas medidas, de 46 fotógrafos de la agencia, entre ellos dos de sus socios fundadores, Robert Capa y David Seymour. Las imágenes se agrupan en composiciones que establecen diálogos sorprendentes y cuyo objetivo es invitar al espectador a crear su propia interpretación.

Junto a las fotografías, se incluyen textos elaborados por varias personalidades: Emilio Lamo de Espinosa, catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense; Estrella de Diego, catedrática de Historia en la Universidad Complutense; Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao; y Adela Cortina, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia.

Según señala De Middel, esta exposición «no define ni a Magnum ni a España, ya que ni un país se puede explicar solo con imágenes, ni una agencia puede abarcar tamaña tarea. Lo que vemos retrata, más bien, la evolución de la prensa y los momentos en los que España estuvo en el ojo de mira internacional».

Y añade que «la selección de imágenes que se presenta me provoca una media sonrisa. Reconozco los clichés, entiendo la fascinación que nuestra transición social y política en el siglo pasado ha despertado en los fotógrafos o en las publicaciones que hicieron estos encargos. Sé muy bien que España no es solo eso. También sé que Magnum no se entiende solo con esta rodaja de su archivo, pero aun imperfecto, el retrato es significativo».