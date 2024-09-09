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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 9 al 15 de septiembre de 2024—

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09/09/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 0 min.
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LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA

10:30 horas.-REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA – adELA

11:15 horas.-REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MUJERES EN LA MÚSICA

S.M. LA REINA

MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID

11:10 horas.-AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID COMISIÓN DEL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO COMPUESTA POR PERSONAL DEL DESPLIEGUE “PACIFIC SKIES 2024”

12:40 horas.-GRUPO DE CORONELES Y CAPITANES DE NAVÍO

S.M. EL REY

MIÉRCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

10:30 horas.- APERTURA DEL CURSO ESCOLAR 2024/2025

 

S.M. LA REINA

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