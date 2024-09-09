AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 9 al 15 de septiembre de 2024—
LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024
AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA
10:30 horas.-REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA – adELA
11:15 horas.-REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MUJERES EN LA MÚSICA
S.M. LA REINA
MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID
11:10 horas.-AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID COMISIÓN DEL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO COMPUESTA POR PERSONAL DEL DESPLIEGUE “PACIFIC SKIES 2024”
12:40 horas.-GRUPO DE CORONELES Y CAPITANES DE NAVÍO
S.M. EL REY
MIÉRCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
10:30 horas.- APERTURA DEL CURSO ESCOLAR 2024/2025
S.M. LA REINA