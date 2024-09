Carlos III de Inglaterra ha recibido más de 100.000 cartas en su segundo año de reinado

La Familia Real ha compartido que en el segundo año de reinado del rey Carlos han recibido más de 100.000 cartas de todo el mundo.

En Instagram y X (antes Twitter), la Familia Real compartió un vídeo el miércoles destacando la cantidad de correo que reciben en un año. En el último año, los miembros de la Familia Real han recibido más de 100.000 cartas de todo el mundo.

En el vídeo también se explica que actualmente hay más de 115.000 buzones en el Reino Unido que representan los reinados de los monarcas británicos. La reina Victoria, el rey Eduardo VII, el rey Jorge V, el rey Eduardo VIII, el rey Jorge VI y la reina Isabel II están representados en los buzones del Reino Unido.

El primer buzón con la efigie del rey Carlos III se inauguró en julio de 2024 y se encuentra en Cambourne. Los escolares de Great Cambourne enviaron cartas al rey utilizando su nuevo buzón.

El Equipo de Correspondencia del rey lee y clasifica todas las cartas enviadas a Carlos III, y responde en su nombre. Una selección de ellas se incluye en el Buzón Rojo diario del rey, donde recibe los documentos importantes.

Cualquiera puede escribir al rey; las únicas consultas que no recibirán respuesta son las disputas políticas y personales, ya que él no puede intervenir. Los reyes no pueden aceptar regalos.

Las cartas pueden enviarse a: “His Majesty The King, Buckingham Palace, London SW1A 1AA”.