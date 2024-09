El emotivo vídeo de Kate Middleton tras curarse del cáncer: "Lo importante en la vida es amar y ser amados".

El Palacio de Kensington ha publicado un vídeo muy íntimo y personal, abierto al público, en el que Kate Middleton, en un mensaje muy emotivo, anuncia que está "libre de cáncer" tras completar su tratamiento de quimioterapia durante nueve meses.

En su alocución, expresa su "alivio" tras finalizar su tratamiento y confiesa que "los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia".

Cercana a todos aquellos que padecen de cáncer, es consciente de que "la experiencia del cáncer es compleja, aterradora e impredecible para todos, especialmente para aquellos más cercanos a usted".

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL