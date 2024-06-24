AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 23 al 30 de junio de 2024—
DEL DOMINGO 23, AL MARTES, 25 DE JUNIO DE 2024
VIAJE OFICIAL A ESTONIA, LITUANIA Y LETONIA
S.M. EL REY
MARTES, 25 DE JUNIO DE 2024
10:30 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN FAD JUVENTUD NETFLIX. Centro de Producción de Contenidos
S.M. LA REINA
MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO DE 2024
AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA
11:30 horas.- LV PROMOCIÓN DEL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO
12:15 horas.- PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA CHINA
13:00 horas.-PARTICIPANTES EN LA XIX EDICIÓN DEL “PROGRAMA DE JÓVENES LÍDERES IBEROAMERICANOS” DE LA FUNDACIÓN CAROLINA
S.M. EL REY
19:00 horas.- ENTREGA DE LA “III EDICIÓN DE LOS PREMIOS VALOR AÑADIDO”
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
JUEVES, 27 DE JUNIO DE 2024
11:00 horas.- REUNIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
SS.MM. LOS REYES
VIERNES, 28 DE JUNIO DE 2024
11:00 horas.- JURA DE LA ESCALA BÁSICA DE LA POLICÍA NACIONAL
S.M. EL REY