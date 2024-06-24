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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 23 al 30 de junio de 2024—

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24/06/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.
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DEL DOMINGO 23, AL MARTES, 25 DE JUNIO DE 2024

VIAJE OFICIAL A ESTONIA, LITUANIA Y LETONIA

S.M. EL REY

MARTES, 25 DE JUNIO DE 2024

10:30 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN FAD JUVENTUD NETFLIX. Centro de Producción de Contenidos

S.M. LA REINA

MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO DE 2024

AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA

11:30 horas.- LV PROMOCIÓN DEL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO

12:15 horas.- PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA CHINA

13:00 horas.-PARTICIPANTES EN LA XIX EDICIÓN DEL “PROGRAMA DE JÓVENES LÍDERES IBEROAMERICANOS” DE LA FUNDACIÓN CAROLINA

S.M. EL REY

 

19:00 horas.- ENTREGA DE LA “III EDICIÓN DE LOS PREMIOS VALOR AÑADIDO”

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

JUEVES, 27 DE JUNIO DE 2024

11:00 horas.- REUNIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

SS.MM. LOS REYES

VIERNES, 28 DE JUNIO DE 2024

11:00 horas.- JURA DE LA ESCALA BÁSICA DE LA POLICÍA NACIONAL

S.M. EL REY

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