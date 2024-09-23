AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 23 al 29 de septiembre de 2024—
LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
11:00 horas.-APERTURA DEL CURSO UNIVERSITARIO 2024-2025
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
19:30 horas.- INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA 2024 / 2025 DEL TEATRO REAL
SS.MM. LOS REYES
MARTES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA
10:30 horas.-AUDIENCIA A LA COMISIÓN EJECUTIVA CORPORATIVA DE CBRE ESPAÑA
11:15 horas.-PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CONEXIÓN ESPAÑA
12:00 horas.-EQUIPO ESPAÑOL DE SAILGP, CAMPEONES DE LA CUARTA TEMPORADA DE SAILGP
S.M. EL REY
MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
12:00 horas.- ACTO CONMEMORATIVO DEL 50º ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO DALÍ
S.M. EL REY
JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
11:00 horas.- ACTO CENTRAL DEL “DÍA MUNDIAL DE LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER”
-Palabras de Su Majestad la Reina-
S.M. LA REINA
11:30 horas.-ENTREGA DEL “I PREMIO DE HISPANISMO INTERNACIONAL DUQUES DE SORIA”
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY