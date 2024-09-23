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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 23 al 29 de septiembre de 2024—

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23/09/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 0 min.
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SEPTIEMBRE oficial familia real agenda de

LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
11:00 horas.-APERTURA DEL CURSO UNIVERSITARIO 2024-2025

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

19:30 horas.- INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA 2024 / 2025 DEL TEATRO REAL 

SS.MM. LOS REYES 

MARTES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA

10:30 horas.-AUDIENCIA A LA COMISIÓN EJECUTIVA CORPORATIVA DE CBRE ESPAÑA

11:15 horas.-PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CONEXIÓN ESPAÑA

12:00 horas.-EQUIPO ESPAÑOL DE SAILGP, CAMPEONES DE LA CUARTA TEMPORADA DE SAILGP

S.M. EL REY

 

MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12:00 horas.- ACTO CONMEMORATIVO DEL 50º ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO DALÍ

S.M. EL REY

JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

11:00 horas.- ACTO CENTRAL DEL “DÍA MUNDIAL DE LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER”

-Palabras de Su Majestad la Reina-

S.M. LA REINA

11:30 horas.-ENTREGA DEL “I PREMIO DE HISPANISMO INTERNACIONAL DUQUES DE SORIA”
-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

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