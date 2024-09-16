AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 16 al 22 de septiembre de 2024—
LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES
10:30 horas.-SR. EHAB AHMED BADAWY, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO
11:00 horas.-SR. SALEM MUBARAK SH. S. AL SHAFI, EMBAJADOR DEL ESTADO DE CATAR
11:30 horas.-SRA. ROSEMARY ANN MORRIS-CASTICO, EMBAJADORA DE AUSTRALIA
12:00 horas.-SR. JUSTO PASTOR APODACA PAREDES, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
12:30 horas.-SR. LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NÚÑEZ, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
13:00 horas.-SR. HUSNI M. A. ABDELWAHED, EMBAJADOR DEL ESTADO DE PALESTINA
S.M. EL REY
MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
11:00 horas.- AUDIENCIA A D. SALVADOR ILLA ROCA, PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DECATALUÑA
S.M. EL REY
12:00 horas.- APERTURA DEL CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2024 / 2025
S.M. LA REINA
JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
19:30 horas.- ENTREGA DE LA CUARTA EDICIÓN DE LOS “PREMIOS RETINA ECO”
S.M. LA REINA
ACTIVIDADES DE SU MAJESTAD EL REY EN TENERIFE Y LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
10:00 horas.-(hora local) ENTREGA A SU MAJESTAD EL REY DE LA MEDALLA DE ORO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
12:00 horas.-(hora local) INAUGURACIÓN II ENCUENTRO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS Y DE LENGUA PORTUGUESA
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
19:00 horas.- (hora local) VISITA AL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS
S.M. EL REY
VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
10:15 horas.-(hora local) ENCUENTRO DE SU MAJESTAD EL REY Y LOS PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA Y DE LA REPÚBLICA ITALIANA CON ESCOLARES, EN TALLERES EDUCATIVOS EN EL MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
S.M. EL REY
11:15 horas.- (hora local) ENCUENTRO COTEC EUROPA
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
11:30 horas.- (hora local) ASISTENCIA AL “INTERNATIONAL SUMMIT ON NEURODEGENERATIVE DISEASES”
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024
12:00 horas.- (hora local) “INTERNATIONAL SUMMIT ON NEURODEGENERATIVE DISEASES”. ACTO CENTRAL CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA