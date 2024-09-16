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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 16 al 22 de septiembre de 2024—

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16/09/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 2 min.
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LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES

10:30 horas.-SR. EHAB AHMED BADAWY, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO

11:00 horas.-SR. SALEM MUBARAK SH. S. AL SHAFI, EMBAJADOR DEL ESTADO DE CATAR

11:30 horas.-SRA. ROSEMARY ANN MORRIS-CASTICO, EMBAJADORA DE AUSTRALIA

12:00 horas.-SR. JUSTO PASTOR APODACA PAREDES, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

12:30 horas.-SR. LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NÚÑEZ, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

13:00 horas.-SR. HUSNI M. A. ABDELWAHED, EMBAJADOR DEL ESTADO DE PALESTINA

S.M. EL REY

MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

11:00 horas.- AUDIENCIA A D. SALVADOR ILLA ROCA, PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DECATALUÑA

 

S.M. EL REY

12:00 horas.- APERTURA DEL CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2024 / 2025

S.M. LA REINA

JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

19:30 horas.- ENTREGA DE LA CUARTA EDICIÓN DE LOS “PREMIOS RETINA ECO”

S.M. LA REINA

ACTIVIDADES DE SU MAJESTAD EL REY EN TENERIFE Y LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

10:00 horas.-(hora local) ENTREGA A SU MAJESTAD EL REY DE LA MEDALLA DE ORO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

12:00 horas.-(hora local) INAUGURACIÓN II ENCUENTRO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS Y DE LENGUA PORTUGUESA

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

19:00 horas.- (hora local) VISITA AL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS

S.M. EL REY

VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

10:15 horas.-(hora local) ENCUENTRO DE SU MAJESTAD EL REY Y LOS PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA Y DE LA REPÚBLICA ITALIANA CON ESCOLARES, EN TALLERES EDUCATIVOS EN EL MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

S.M. EL REY

11:15 horas.- (hora local) ENCUENTRO COTEC EUROPA

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

11:30 horas.- (hora local) ASISTENCIA AL “INTERNATIONAL SUMMIT ON NEURODEGENERATIVE DISEASES”

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12:00 horas.- (hora local) “INTERNATIONAL SUMMIT ON NEURODEGENERATIVE DISEASES”. ACTO CENTRAL CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

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