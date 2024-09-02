AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 2 al 8 de septiembre de 2024—
DEL VIERNES, 30 DE AGOSTO AL LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPORTIVAS DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE PARÍS 2024
S.M. LA REINA
MIÉRCOLES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024
AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA
10:00 horas.-D. CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO TOURÓN, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, A FIN DE HACER ENTREGA DE LA MEMORIA ANUAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10:45 horas.-D. ÁLVARO GARCÍA ORTIZ, FISCAL GENERAL DEL ESTADO, A FIN DE HACER. ENTREGA DE LA MEMORIA ANUAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
11:30 horas.- REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO FRANCO-ESPAÑOLA
S.M. EL REY
JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
12:00 horas.- ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2024 / 2025
S.M. EL REY
VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024
11:30 horas.- AUDIENCIA A LA XXIII PROMOCIÓN DEL CUERPO SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO
S.M. EL REY