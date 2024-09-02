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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 2 al 8 de septiembre de 2024—

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02/09/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 0 min.
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SEPTIEMBRE oficial familia real agenda de

DEL VIERNES, 30 DE AGOSTO AL LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPORTIVAS DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE PARÍS 2024

S.M. LA REINA

MIÉRCOLES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA

10:00 horas.-D. CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO TOURÓN, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, A FIN DE HACER ENTREGA DE LA MEMORIA ANUAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

10:45 horas.-D. ÁLVARO GARCÍA ORTIZ, FISCAL GENERAL DEL ESTADO, A FIN DE HACER. ENTREGA DE LA MEMORIA ANUAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

11:30 horas.- REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO FRANCO-ESPAÑOLA

S.M. EL REY

JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12:00 horas.- ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2024 / 2025

S.M. EL REY

 

VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

11:30 horas.- AUDIENCIA A LA XXIII PROMOCIÓN DEL CUERPO SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO

S.M. EL REY

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