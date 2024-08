Las familias reales de toda Europa se cierran en banda a las preguntas sobre la boda de la princesa Marta Luisa de Noruega

Siempre iba a ser una boda privada, pero los esponsales de la princesa Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett han provocado un nuevo nivel de silencio real.

Desde que la pareja anunció que compartiría sus celebraciones en exclusiva con la revista Hello, los comunicados reales sobre su alegría por la pareja, pero afirmando que no se dirá nada más, se están convirtiendo en una costumbre real.

En primer lugar, el tribunal noruego confirmó que no se vería a ningún miembro de la familia real del país en las fotos tomadas para la revista ni en el programa que se está rodando en torno a la pareja para Netflix.

De hecho, los miembros de la realeza tenían tanto interés en afirmar que no participarían en la sesión fotográfica que lo anunciaron incluso antes de decir qué miembros de la familia asistirían.

Días después se supo que, como era de esperar, los reyes Harald y Sonja asistirán a la boda de su única hija. El príncipe heredero Haakon y su esposa, la princesa heredera Mette-Marit, también estarán allí junto con sus dos hijos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. La hermana del rey Harald, de 92 años, y tía de la novia, la princesa Astrid, también asistirá.

Sin embargo, estará ausente de las celebraciones el hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, fruto de una relación anterior, que actualmente está siendo investigado por la policía tras ser acusado de agresión y daños.

El príncipe heredero Haakon declaró a la prensa que esperaba con impaciencia la boda de su hermana, pero que no pronunciaría ningún discurso en las celebraciones.

Ahora se ha confirmado que el discurso del padre de la novia no se hará público. La corte real no lo revelará por tratarse de una boda privada, mientras que la reticencia real a participar en el acuerdo con la revista y la televisión significa que no aparecerá en ninguna de las coberturas exclusivas negociadas por Martha Louise y Durek.

La realeza noruega no es la única que muestra timidez ante la boda. Otras dos cortes han confirmado detalles de asistencia y han dejado muy claro, mientras lo hacían, que se trata de una boda privada y que no habrá comentarios regios.

La realeza danesa acalló por completo las preguntas con una breve declaración a la publicación Billed-Bladet. Su portavoz dijo que «la Casa Real danesa no estará representada oficialmente en la boda de la princesa Märtha Louise con Durek Verrett en Geiranger». La princesa Marta Luisa es sólo unos años más joven que el nuevo Rey de Dinamarca y mantiene una buena amistad con Federico X y su esposa, la reina María. Sin embargo, parece que su boda será una zona libre de la realeza danesa.

La familia real sueca también se ha pronunciado sobre las celebraciones. Se ha confirmado que la heredera al trono del país, la Princesa Heredera Victoria, y su marido, el Príncipe Daniel, estarán presentes. En la lista de invitados también figuran el hermano menor de Victoria, el príncipe Carlos Felipe, y su esposa, la princesa Sofía. Sin embargo, ya lo han adivinado, para todos ellos se trata de un acto privado y no se dirá nada más.

Es poco probable que se vea demasiado a ninguno de los invitados, reales o no, durante los cuatro días de celebraciones en torno a la boda. La ceremonia tendrá lugar en el Union Hotel, lo que significa que las puertas permanecerán bien cerradas y que todo el evento será privado.