Tres crisis ponen a prueba a la familia real de Noruega

El hijastro de Haakon de Noruega fue detenido la semana pasada por agredir a su novia. Se trata de un escándalo sin precedentes en el país.

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit fruto de una relación anterior a su matrimonio con el heredero Haakon, fue detenido la semana pasada tras agredir a una mujer a la que provocó una conmoción cerebral. La prensa local ha confirmado que la futura reina del país nórdico ha visitado a la víctima para mostrarle su apoyo y pedirle perdón en nombre de toda la familia, y poco después ha sido su malogrado primogénito quien ha movido ficha en busca de limpiar su maltrecha imagen pública.

Marius Borg ha emitido un comunicado a través de su abogado, el letrado Øyvind Bratlien, en el que no solo confirma las graves acusaciones que se le imputan, sino que reconoce que aquella noche ingirió sustancias estupefacientes y que sufre desde hace años una adicción contra la que lleva tiempo luchando y por la que retomará su tratamiento.

"El fin de semana pasado ocurrió algo que nunca debería haber ocurrido. Cometí daños corporales y destruí objetos en un apartamento mientras estaba intoxicado con alcohol y cocaína tras una discusión", apunta.

"Tengo varias enfermedades mentales que hacen que a lo largo de mi infancia y mi vida adulta haya tenido y siga teniendo problemas. He luchado con el abuso de sustancias durante mucho tiempo, por lo que he estado en tratamiento anteriormente. Ahora retomaré este tratamiento y me lo tomaré muy en serio", añade en la primera parte del escrito.

Salud de Harald

La salud de Harald V, que el pasado febrero fue hospitalizado en Malasia a causa de una infección, es otra de las grandes preocupaciones de la familia. En seis meses, el soberano de los noruegos cumplirá 88 años, aquejado de varias enfermedades. El monarca ha llegado a ser ingresado por infecciones de diverso tipo, como le sucedió en mayo de 2023.

La pandemia también le llevó al hospital un año antes, en marzo de 2022. Fue operado por última vez en 2021 de un ligamento en la rodilla, y un año antes se le había reemplazado la válvula en el corazón implantada en 2005, dos años después de extirparle un tumor en la vejiga.

Marta Luisa y un chamán

El próximo 31 de agosto Marta Luisa de Noruega -primogénita de los Reyes, pero al haber ley sálica no puede subir al trono- se casará con el chamán Durek Verret, quien, desde el principio, ha estado en el ojo mediático. Todo empezó un 13 de mayo de 2019 cuando hicieron pública su relación que, como no podía ser menos, provocó un cataclismo de opiniones negativas en el país.

La princesa se sentía libre para dar un paso tan importante. Había guardado un tiempo prudencial desde que anunciara su separación del escritor Ari Behn tras 14 años de matrimonio en verano de 2016.