Hello Kitty se ‘cuela’ en el discurso de Carlos III al emperador de Japón

El rey Carlos y la reina Camilla recibieron al emperador Naruhito y a la emperatriz Masako de Japón en el Palacio de Buckingham para celebrar un banquete de Estado. Durante su discurso, el Rey hizo referencia a una de las figuras japonesas más populares.

El rey Carlos dio las gracias formalmente al emperador en su discurso durante el banquete y se refirió a los 400 años de relación entre Gran Bretaña y Japón.

Además de varios invitados que proceden o están relacionados con Japón, también recordó a todos un personaje muy popular.

We want to deeply thank His Majesty King Charles III for his birthday wishes to Hello Kitty on her 50th anniversary, during the visit of Their Majesties Emperor Naruhito and Empress Masako. pic.twitter.com/NUJNcm4LND