AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 30 de junio al 7 de julio de 2024—
DOMINGO, 30 DE JUNIO Y LUNES, 1 DE JULIO DE 2024
ASISTENCIA A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, S.E. JOSÉ RAÚL MULINO QUINTERO
S.M. EL REY
MIÉRCOLES, 3 DE JULIO DE 2024
11:30 horas.- ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE EMPLEO EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
SS.MM. LOS REYES Y S.A.R. LA INFANTA DOÑA SOFÍA
JUEVES, 4 DE JULIO DE 2024
11:00 horas.- ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE EMPLEO EN LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DEL ESPACIO
S.M. EL REY
VIERNES, 5 DE JULIO DE 2024
11:00 horas.- ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE EMPLEO EN LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
S.M. EL REY Y S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS