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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 30 de junio al 7 de julio de 2024—

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01/07/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 0 min.
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DOMINGO, 30 DE JUNIO Y LUNES, 1 DE JULIO DE 2024

ASISTENCIA A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, S.E. JOSÉ RAÚL MULINO QUINTERO

S.M. EL REY

MIÉRCOLES, 3 DE JULIO DE 2024

11:30 horas.- ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE EMPLEO EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

SS.MM. LOS REYES Y S.A.R. LA INFANTA DOÑA SOFÍA

JUEVES, 4 DE JULIO DE 2024

11:00 horas.- ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE EMPLEO EN LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DEL ESPACIO

S.M. EL REY

VIERNES, 5 DE JULIO DE 2024

11:00 horas.- ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE EMPLEO EN LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES

S.M. EL REY Y S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS

 
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