Meghan Markle y el príncipe Harry presentan una campaña para padres con hijos que han sufrido acoso en redes

Meghan y Harry llegan a la Abadía de Westminster para asistir al servicio del Día de la Commonwealth

Los duques de Sussex han lanzado una nueva campaña altruista llamada “The Parents Network” para dar apoyo a padres con hijos que han sufrido acoso en las redes sociales.

“Me daba vergüenza admitirlo”

El proyecto se ha publicado en la web de la Fundación Archewell -la organización sin fines de lucro del príncipe Harry y Meghan Markle- bajo el lema “NoChildLostToSocialMedia (ningún niño perdido por culpa de las redes sociales)” acompañado de un video con testimonios de padres cuyos hijos se han quitado la vida por el ciberacoso.

En una entrevista para el canal estadounidense CBS, Markle volvió a abrirse y compartió los problemas de salud mental que sufrió en el pasado. "Si el hecho de expresar lo que he superado ayudará a alguien a hacer introspección, y que asuma que todo está bien, entonces, vale la pena", afirmó.

La mujer del príncipe Harry recordó la entrevista que ambos concedieron cuando decidieron romper sus obligaciones con la Casa Real inglesa.

"En aquel momento me daba mucha vergüenza decirlo, y sobre todo admitirlo delante de Harry, porque sé lo mucho que había perdido. Pero sabía que si no lo decía, lo haría... y ya no quería seguir viva".

Rechazo de la familia real

Meghan Markle reveló que llegó a pedir apoyo a la familia real, a "una de las personas de mayor rango de la institución" concretamente, pero se topó con un muro.

"Dije que necesitaba ir a algún lado para recibir ayuda. Dije que nunca me había sentido así y que necesitaba ir a algún lado. Y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución", lamentó.

La duquesa también añadió en esta entrevista con la CBS que todavía no ha llegado “a rascar la superficie” de su experiencia. “Creo que nunca querría que otra persona se sintiera así. Y nunca querría que otra persona hiciera ese tipo de planes. Y nunca querría que no se creyera a esa otra persona", terminó.