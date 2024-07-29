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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 28 de julio al 4 de agosto de 2024—

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29/07/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 0 min.
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DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024

21:00 horas.- GALA DE CLAUSURA DE LA 14ª EDICIÓN DEL “ATLÀNTIDA MALLORCA FILM FEST”

S.M. LA REINA

LUNES, 29 DE JULIO DE 2024

21:00 horas.- RECEPCIÓN OFRECIDA A LAS AUTORIDADES DE LAS ILLES BALEARS Y A UNA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD BALEAR

SS.MM. LOS REYES

MARTES, 30 DE JULIO DE 2024

17:30 horas.- DESPACHO CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, D. PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

S.M. EL REY

SÁBADO, 3 DE AGOSTO DE 2024

21:00 horas.- ENTREGA DE TROFEOS DE LA REGATA DE VELA "42ª COPA DEL REY- MAPFRE"

S.M. EL REY

 
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