AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 28 de julio al 4 de agosto de 2024—
DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024
21:00 horas.- GALA DE CLAUSURA DE LA 14ª EDICIÓN DEL “ATLÀNTIDA MALLORCA FILM FEST”
S.M. LA REINA
LUNES, 29 DE JULIO DE 2024
21:00 horas.- RECEPCIÓN OFRECIDA A LAS AUTORIDADES DE LAS ILLES BALEARS Y A UNA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD BALEAR
SS.MM. LOS REYES
MARTES, 30 DE JULIO DE 2024
17:30 horas.- DESPACHO CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, D. PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
S.M. EL REY
SÁBADO, 3 DE AGOSTO DE 2024
21:00 horas.- ENTREGA DE TROFEOS DE LA REGATA DE VELA "42ª COPA DEL REY- MAPFRE"
S.M. EL REY