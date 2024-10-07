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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 5 al 13 de octubre de 2024—

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07/10/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.
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DEL SÁBADO, 5 AL DOMINGO 6 DE OCTUBRE DE 2024

VIAJE OFICIAL AL REINO HACHEMITA DE JORDANIA

-Según Programa-

S.M. EL REY

LUNES, 7 DE OCTUBRE DE 2024

12:00 horas.- CONMEMORACIÓN DEL XIX ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS Y DEL XV ANIVERSARIO DE LA ENTREGA DE LA ENSEÑA NACIONAL

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

MARTES, 8 DE OCTUBRE DE 2024

12:00 horas.- ENTREGA DE LOS PREMIOS SOCIALES DE LA FUNDACIÓN MAPFRE 2024

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

17:15 horas.-  INAUGURACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

-Palabras de Su Majestad el Rey-

 

S.M. EL REY

JUEVES, 10 DE OCTUBRE DE 2024

19:00 horas.-  ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CULTURA 2022 Y 2023

-Palabras de Su Majestad el Rey-

SS.MM. LOS REYES

VIERNES, 11 DE OCTUBRE DE 2024

11:30 horas.- ENTREGA DE LA VI EDICIÓN DEL PREMIO DE HISTORIA ÓRDENES ESPAÑOLAS

S.M. EL REY

19:30 horas.- ESTRENO DE LA OBRA GANADORA DEL XLI PREMIO REINA SOFÍA DE COMPOSICIÓN MUSICAL Y ENTREGA DEL DIPLOMA AL ARTISTA GALARDONADO

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

SÁBADO, 12 DE OCTUBRE DE 2024

11:00 horas.-ACTO SOLEMNE DE HOMENAJE A LA BANDERA NACIONAL Y DESFILE MILITAR

SS.MM. LOS REYES Y S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS

13:15 horas.- RECEPCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA

SS.MM. LOS REYES Y S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS

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