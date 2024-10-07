AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 5 al 13 de octubre de 2024—
DEL SÁBADO, 5 AL DOMINGO 6 DE OCTUBRE DE 2024
VIAJE OFICIAL AL REINO HACHEMITA DE JORDANIA
-Según Programa-
S.M. EL REY
LUNES, 7 DE OCTUBRE DE 2024
12:00 horas.- CONMEMORACIÓN DEL XIX ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS Y DEL XV ANIVERSARIO DE LA ENTREGA DE LA ENSEÑA NACIONAL
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
MARTES, 8 DE OCTUBRE DE 2024
12:00 horas.- ENTREGA DE LOS PREMIOS SOCIALES DE LA FUNDACIÓN MAPFRE 2024
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
17:15 horas.- INAUGURACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
JUEVES, 10 DE OCTUBRE DE 2024
19:00 horas.- ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CULTURA 2022 Y 2023
-Palabras de Su Majestad el Rey-
SS.MM. LOS REYES
VIERNES, 11 DE OCTUBRE DE 2024
11:30 horas.- ENTREGA DE LA VI EDICIÓN DEL PREMIO DE HISTORIA ÓRDENES ESPAÑOLAS
S.M. EL REY
19:30 horas.- ESTRENO DE LA OBRA GANADORA DEL XLI PREMIO REINA SOFÍA DE COMPOSICIÓN MUSICAL Y ENTREGA DEL DIPLOMA AL ARTISTA GALARDONADO
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
SÁBADO, 12 DE OCTUBRE DE 2024
11:00 horas.-ACTO SOLEMNE DE HOMENAJE A LA BANDERA NACIONAL Y DESFILE MILITAR
SS.MM. LOS REYES Y S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS
13:15 horas.- RECEPCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA
SS.MM. LOS REYES Y S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS