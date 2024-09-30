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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2024—

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30/09/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 0 min.
Etiquetas:
SEPTIEMBRE oficial familia real octubre agenda

LUNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

11:00 horas.- PRESENTACIÓN DEL SERVICIO “RADIO NACIONAL PARA TODOS”

S.M. LA REINA

JUEVES, 3 DE OCTUBRE DE 2024

16:00 horas.-INAUGURACIÓN DE LA VI EDICIÓN DEL “FORO LA TOJA – VÍNCULO ATLÁNTICO”

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

VIERNES, 4 DE OCTUBRE DE 2024

10:30 horas.- INAUGURACIÓN DEL “ENCUENTRO DE LAS ACADEMIAS IBEROAMERICANAS DE LA HISTORIA EN ESPAÑA”

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

DEL SÁBADO, 5, AL LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2024

VIAJE OFICIAL AL REINO HACHEMITA DE JORDANIA

 

-Según Programa-

SS.MM. LOS REYES

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El príncipe François de Luxemburgo,
entusiasmado con el papa Francisco
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