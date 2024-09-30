AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2024—
LUNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
11:00 horas.- PRESENTACIÓN DEL SERVICIO “RADIO NACIONAL PARA TODOS”
S.M. LA REINA
JUEVES, 3 DE OCTUBRE DE 2024
16:00 horas.-INAUGURACIÓN DE LA VI EDICIÓN DEL “FORO LA TOJA – VÍNCULO ATLÁNTICO”
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
VIERNES, 4 DE OCTUBRE DE 2024
10:30 horas.- INAUGURACIÓN DEL “ENCUENTRO DE LAS ACADEMIAS IBEROAMERICANAS DE LA HISTORIA EN ESPAÑA”
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
DEL SÁBADO, 5, AL LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2024
VIAJE OFICIAL AL REINO HACHEMITA DE JORDANIA
-Según Programa-
SS.MM. LOS REYES