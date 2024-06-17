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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 17 al 23 de junio de 2024—

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17/06/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 2 min.
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LUNES, 17 DE JUNIO DE 2024

19:15 horas.- ACTO ANUAL DE LA INNOVACIÓN DE COTEC

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

MARTES, 18 DE JUNIO DE 2024

11:30 horas.- CLAUSURA DEL XXV CURSO DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS

S.M. EL REY

18:00 horas.- VIII REUNIÓN DEL CÍRCULO INTERNACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA Y CONCIERTO DE CLAUSURA DEL CURSO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

MIÉRCOLES, 19 DE JUNIO DE 2024

ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE SU MAJESTAD EL REY

11:20 horas.- ASISTENCIA AL RELEVO SOLEMNE DE LA GUARDIA REAL

 

SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA

12:20 horas.- ACTO DE IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES DE LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

-Palabras de Su Majestad el Rey-

SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA

13:30 horas.- ALMUERZO OFRECIDO POR SUS MAJESTADES LOS REYES CON OCASIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE SU MAJESTAD EL REY

SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA

20:10 horas.- ENCUENTRO CON JÓVENES Y VISITA A LA GALERÍA DE LAS COLECCIONES REALES

SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA

JUEVES, 20 DE JUNIO DE 2024

10:30 horas.- INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “FELIPE VI: UNA DÉCADA DE LA HISTORIA DE LA CORONA DE ESPAÑA”

SS.MM. LOS REYES

20:30 horas.- CONGRESO INTERNACIONAL DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA “MANOLO BARRÓS”: RECEPCIÓN A CONGRESISTAS E INVESTIGADORES PARTICIPANTES

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

21:00 horas.- PARTIDO DE FÚTBOL DE LA FASE DE GRUPOS DE LA “UEFA EURO 2024” ENTRE LAS SELECCIONES NACIONALES DE ESPAÑA E ITALIA

S.M. EL REY

VIERNES, 21 DE JUNIO DE 2024

10:30 horas.- AUDIENCIA AL SR. CARLOS DEL TORO, SECRETARIO DE LA MARINA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (SECNAV)

S.M. EL REY

12:00 horas.- ENTREGA DEL “IV PREMIO 15 DE JUNIO” A LOS VALORES CONSTITUCIONALES

S.M. EL REY

12:00 horas.- CONGRESO INTERNACIONAL DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA “MANOLO BARRÓS”: ACTO INSTITUCIONAL

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

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