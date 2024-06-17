AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 17 al 23 de junio de 2024—
LUNES, 17 DE JUNIO DE 2024
19:15 horas.- ACTO ANUAL DE LA INNOVACIÓN DE COTEC
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
MARTES, 18 DE JUNIO DE 2024
11:30 horas.- CLAUSURA DEL XXV CURSO DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS
S.M. EL REY
18:00 horas.- VIII REUNIÓN DEL CÍRCULO INTERNACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA Y CONCIERTO DE CLAUSURA DEL CURSO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
MIÉRCOLES, 19 DE JUNIO DE 2024
ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE SU MAJESTAD EL REY
11:20 horas.- ASISTENCIA AL RELEVO SOLEMNE DE LA GUARDIA REAL
SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA
12:20 horas.- ACTO DE IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES DE LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL
-Palabras de Su Majestad el Rey-
SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA
13:30 horas.- ALMUERZO OFRECIDO POR SUS MAJESTADES LOS REYES CON OCASIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE SU MAJESTAD EL REY
SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA
20:10 horas.- ENCUENTRO CON JÓVENES Y VISITA A LA GALERÍA DE LAS COLECCIONES REALES
SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA
JUEVES, 20 DE JUNIO DE 2024
10:30 horas.- INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “FELIPE VI: UNA DÉCADA DE LA HISTORIA DE LA CORONA DE ESPAÑA”
SS.MM. LOS REYES
20:30 horas.- CONGRESO INTERNACIONAL DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA “MANOLO BARRÓS”: RECEPCIÓN A CONGRESISTAS E INVESTIGADORES PARTICIPANTES
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
21:00 horas.- PARTIDO DE FÚTBOL DE LA FASE DE GRUPOS DE LA “UEFA EURO 2024” ENTRE LAS SELECCIONES NACIONALES DE ESPAÑA E ITALIA
S.M. EL REY
VIERNES, 21 DE JUNIO DE 2024
10:30 horas.- AUDIENCIA AL SR. CARLOS DEL TORO, SECRETARIO DE LA MARINA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (SECNAV)
S.M. EL REY
12:00 horas.- ENTREGA DEL “IV PREMIO 15 DE JUNIO” A LOS VALORES CONSTITUCIONALES
S.M. EL REY
12:00 horas.- CONGRESO INTERNACIONAL DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA “MANOLO BARRÓS”: ACTO INSTITUCIONAL
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA