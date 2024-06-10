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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 8 al 16 de junio de 2024—

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10/06/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 2 min.
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SÁBADO, 8 DE JUNIO DE 2024

22:30 horas.- GALA DE BALLET A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN REINA SOFÍA, EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

DOMINGO, 9 DE JUNIO DE 2024

19:00 horas.- PRESIDENCIA DE LA CORRIDA DE BENEFICENCIA

S.A.R. LA INFANTA DOÑA ELENA

LUNES, 10 DE JUNIO DE 2024

11:30 horas.- ASISTENCIA AL EJERCICIO “ATLAS 24” DEL EJÉRCITO DE TIERRA

S.M. EL REY

18:30 horas.- AUDIENCIA A MONSEÑOR LUIS JAVIER ARGÜELLO GARCÍA, ARZOBISPO DE VALLADOLID Y PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

S.M. EL REY

MARTES, 11 DE JUNIO DE 2024

10:30 horas.- CONVOCATORIA ANUAL DE LOS “PROYECTOS SOCIALES DE BANCO SANTANDER”

 

-Palabras de Su Majestad la Reina-

S.M. LA REINA

11:00 horas.- CELEBRACIÓN DEL CAPÍTULO DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO

S.M. EL REY

18:00 horas.- AUDIENCIA A UNA REPRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN INTERNACIONAL DE CHIEF EXECUTIVES ORGANIZATION (CEO)

S.M. EL REY

MIÉRCOLES, 12 DE JUNIO DE 2024

10:30 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

S.M. LA REINA

11:30 horas.- INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “HOSPITALITAS: LA GRACIA DEL ENCUENTRO / A GRAZA DO ENCONTRO” DE LA FUNDACIÓN “LAS EDADES DEL HOMBRE”

S.M. EL REY

19:30 horas.- ENCUENTRO CON SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA, SR. RECEP TAYYIP ERDOĞAN

S.M. EL REY

JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2024

10:00 horas.- AUDIENCIA AL ALMIRANTE JUAN ANDRÉS DE LA MAZA LARRAÍN, COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA DE CHILE

S.M. EL REY

11:00 horas.- REUNIÓN ANUAL CON LOS MIEMBROS DE LOS PATRONATOS DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS

SS.MM. LOS REYES

VIERNES, 14 DE JUNIO DE 2024

11:00 horas.- ENTREGA DE LA XVII EDICIÓN DEL "PREMIO EUROPEO CARLOS V", OTORGADO AL EXCMO. SR. MARIO DRAGHI

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

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