AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 8 al 16 de junio de 2024—
SÁBADO, 8 DE JUNIO DE 2024
22:30 horas.- GALA DE BALLET A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN REINA SOFÍA, EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
DOMINGO, 9 DE JUNIO DE 2024
19:00 horas.- PRESIDENCIA DE LA CORRIDA DE BENEFICENCIA
S.A.R. LA INFANTA DOÑA ELENA
LUNES, 10 DE JUNIO DE 2024
11:30 horas.- ASISTENCIA AL EJERCICIO “ATLAS 24” DEL EJÉRCITO DE TIERRA
S.M. EL REY
18:30 horas.- AUDIENCIA A MONSEÑOR LUIS JAVIER ARGÜELLO GARCÍA, ARZOBISPO DE VALLADOLID Y PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
S.M. EL REY
MARTES, 11 DE JUNIO DE 2024
10:30 horas.- CONVOCATORIA ANUAL DE LOS “PROYECTOS SOCIALES DE BANCO SANTANDER”
-Palabras de Su Majestad la Reina-
S.M. LA REINA
11:00 horas.- CELEBRACIÓN DEL CAPÍTULO DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
S.M. EL REY
18:00 horas.- AUDIENCIA A UNA REPRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN INTERNACIONAL DE CHIEF EXECUTIVES ORGANIZATION (CEO)
S.M. EL REY
MIÉRCOLES, 12 DE JUNIO DE 2024
10:30 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
S.M. LA REINA
11:30 horas.- INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “HOSPITALITAS: LA GRACIA DEL ENCUENTRO / A GRAZA DO ENCONTRO” DE LA FUNDACIÓN “LAS EDADES DEL HOMBRE”
S.M. EL REY
19:30 horas.- ENCUENTRO CON SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA, SR. RECEP TAYYIP ERDOĞAN
S.M. EL REY
JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2024
10:00 horas.- AUDIENCIA AL ALMIRANTE JUAN ANDRÉS DE LA MAZA LARRAÍN, COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA DE CHILE
S.M. EL REY
11:00 horas.- REUNIÓN ANUAL CON LOS MIEMBROS DE LOS PATRONATOS DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS
SS.MM. LOS REYES
VIERNES, 14 DE JUNIO DE 2024
11:00 horas.- ENTREGA DE LA XVII EDICIÓN DEL "PREMIO EUROPEO CARLOS V", OTORGADO AL EXCMO. SR. MARIO DRAGHI
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY