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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 31 de mayo al 9 de junio de 2024—

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03/06/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.
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DEL VIERNES 31, DE MAYO AL DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2024

ASISTENCIA A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, SU EXCELENCIA NAYIB BUKELE

S.M. EL REY

LUNES, 3 DE JUNIO DE 2024

19:30 horas.- ENTREGA DE LOS PREMIOS INTERNACIONALES “REY DE ESPAÑA” DE PERIODISMO 2024

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

MARTES, 4 DE JUNIO DE 2024

12:00 horas.- ENCUENTRO DE PRESIDENCIAS DE ASOCIACIONES DE UNIVERSIDADES DEL ESPACIO IBEROAMERICANO

18:00 horas.- ENTREGA DEL XXXII, XXXIII Y XXXIV PREMIO FIES DE PERIODISMO, CONCEDIDOS A JOSÉ MARÍA ARREGUI, LUIS MARÍA CAZORLA Y JORDI CANAL

S.M. EL REY

DEL MARTES, 4, AL VIERNES, 7 DE JUNIO DE 2024

VIAJE DE COOPERACIÓN A LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

 

-Según programa-

S.M. LA REINA

MIÉRCOLES, 5 DE JUNIO DE 2024

12:00 horas.- ENTREGA DE BECAS DE "LA CAIXA"

S.M. EL REY

17:30 horas.- AUDIENCIA A LA SRA. MIRJANA SPOLJARIC EGGER, PRESIDENTA DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR)

S.M. EL REY

19:00 horas.- CORRIDA DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA

S.M. EL REY

JUEVES, 6 DE JUNIO DE 2024

11:00 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DEL REAL INSTITUTO ELCANO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y ESTRATÉGICOS

S.M. EL REY

18:00 horas.- AUDIENCIA A UNA REPRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL “SOUTH SUMMIT 2024”.

S.M. EL REY

19:00 horas.- ENTREGA DE PREMIOS DE LA XXXIII EDICIÓN DEL “CONCURSO DE PINTURA INFANTIL Y JUVENIL PARA CENTROS ESCOLARES” DE PATRIMONIO NACIONAL

S.A.R. LA INFANTA DOÑA ELENA

SÁBADO, 8 DE JUNIO DE 2024

22:30 horas.- GALA DE BALLET A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN REINA SOFÍA, EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

DOMINGO, 9 DE JUNIO DE 2024

19:00 horas.- PRESIDENCIA DE LA CORRIDA DE BENEFICENCIA

S.A.R. LA INFANTA DOÑA ELENA

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