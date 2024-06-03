AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 31 de mayo al 9 de junio de 2024—
DEL VIERNES 31, DE MAYO AL DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2024
ASISTENCIA A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, SU EXCELENCIA NAYIB BUKELE
S.M. EL REY
LUNES, 3 DE JUNIO DE 2024
19:30 horas.- ENTREGA DE LOS PREMIOS INTERNACIONALES “REY DE ESPAÑA” DE PERIODISMO 2024
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
MARTES, 4 DE JUNIO DE 2024
12:00 horas.- ENCUENTRO DE PRESIDENCIAS DE ASOCIACIONES DE UNIVERSIDADES DEL ESPACIO IBEROAMERICANO
18:00 horas.- ENTREGA DEL XXXII, XXXIII Y XXXIV PREMIO FIES DE PERIODISMO, CONCEDIDOS A JOSÉ MARÍA ARREGUI, LUIS MARÍA CAZORLA Y JORDI CANAL
S.M. EL REY
DEL MARTES, 4, AL VIERNES, 7 DE JUNIO DE 2024
VIAJE DE COOPERACIÓN A LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
-Según programa-
S.M. LA REINA
MIÉRCOLES, 5 DE JUNIO DE 2024
12:00 horas.- ENTREGA DE BECAS DE "LA CAIXA"
S.M. EL REY
17:30 horas.- AUDIENCIA A LA SRA. MIRJANA SPOLJARIC EGGER, PRESIDENTA DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR)
S.M. EL REY
19:00 horas.- CORRIDA DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA
S.M. EL REY
JUEVES, 6 DE JUNIO DE 2024
11:00 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DEL REAL INSTITUTO ELCANO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y ESTRATÉGICOS
S.M. EL REY
18:00 horas.- AUDIENCIA A UNA REPRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL “SOUTH SUMMIT 2024”.
S.M. EL REY
19:00 horas.- ENTREGA DE PREMIOS DE LA XXXIII EDICIÓN DEL “CONCURSO DE PINTURA INFANTIL Y JUVENIL PARA CENTROS ESCOLARES” DE PATRIMONIO NACIONAL
S.A.R. LA INFANTA DOÑA ELENA
SÁBADO, 8 DE JUNIO DE 2024
22:30 horas.- GALA DE BALLET A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN REINA SOFÍA, EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
DOMINGO, 9 DE JUNIO DE 2024
19:00 horas.- PRESIDENCIA DE LA CORRIDA DE BENEFICENCIA
S.A.R. LA INFANTA DOÑA ELENA