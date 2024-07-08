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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 8 al 14 de julio de 2024—

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08/07/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 2 min.
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LUNES, 8 DE JULIO DE 2024

17:00 horas.- AUDIENCIA A D. IMANOL PRADALES GIL, LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO

S.M. EL REY

ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS “PREMIOS PRINCESA DE GIRONA 2024” DÍAS 9 Y 10 DE JULIO DE 2024

MARTES, 9 DE JULIO DE 2024

17:15 horas.- VISITA AL TALLER DEL ESCULTOR JAUME PLENSA

SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE

GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA

20:30 horas.- ENCUENTRO CON PREMIADOS DE EDICIONES ANTERIORES DE LOS PREMIOS PRINCESA DE GIRONA (FPdGi)

SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA

MIÉRCOLES, 10 DE JULIO DE 2024

10:30 horas.- ENCUENTRO CON JÓVENES DE LOS PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA (FPdGi)

 

SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA

12:00 horas.- REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR JOVEN DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA (FPdGi)

SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA

13:00 horas.- PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO “IMPACTO PROFESIONAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS JÓVENES”, REALIZADO POR DELOITTE

SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA

13:30 horas.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE “BECAS PRINCESA DE GIRONA”

SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA

15:30 horas.- XXXII REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA (FPdGi)

S.M. EL REY

19:00 horas.- CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS “PREMIOS PRINCESA DE GIRONA 2024”

-Palabras de Su Alteza Real la Princesa de Asturias y de Girona-

-Palabras de Su Majestad el Rey-

SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA

JUEVES, 11 DE JULIO DE 2024

12:30 horas.- AUDIENCIA A AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA Y DEL TESORO PÚBLICO, ACOMPAÑADAS POR UNA REPRESENTACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL TESORO PÚBLICO DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

S.M. EL REY

VIERNES, 12 DE JULIO DE 2024

10:30 horas.- DESPEDIDA OFICIAL. HONORES

S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS

VIAJE OFICIAL A LA REPÚBLICA PORTUGUESA

S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS

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