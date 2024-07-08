AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 8 al 14 de julio de 2024—
LUNES, 8 DE JULIO DE 2024
17:00 horas.- AUDIENCIA A D. IMANOL PRADALES GIL, LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO
S.M. EL REY
ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS “PREMIOS PRINCESA DE GIRONA 2024” DÍAS 9 Y 10 DE JULIO DE 2024
MARTES, 9 DE JULIO DE 2024
17:15 horas.- VISITA AL TALLER DEL ESCULTOR JAUME PLENSA
SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE
GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA
20:30 horas.- ENCUENTRO CON PREMIADOS DE EDICIONES ANTERIORES DE LOS PREMIOS PRINCESA DE GIRONA (FPdGi)
SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA
MIÉRCOLES, 10 DE JULIO DE 2024
10:30 horas.- ENCUENTRO CON JÓVENES DE LOS PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA (FPdGi)
SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA
12:00 horas.- REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR JOVEN DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA (FPdGi)
SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA
13:00 horas.- PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO “IMPACTO PROFESIONAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS JÓVENES”, REALIZADO POR DELOITTE
SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA
13:30 horas.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE “BECAS PRINCESA DE GIRONA”
SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA
15:30 horas.- XXXII REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA (FPdGi)
S.M. EL REY
19:00 horas.- CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS “PREMIOS PRINCESA DE GIRONA 2024”
-Palabras de Su Alteza Real la Princesa de Asturias y de Girona-
-Palabras de Su Majestad el Rey-
SS.MM. LOS REYES Y SS.AA.RR. LA PRINCESA DE ASTURIAS Y DE GIRONA Y LA INFANTA DOÑA SOFÍA
JUEVES, 11 DE JULIO DE 2024
12:30 horas.- AUDIENCIA A AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA Y DEL TESORO PÚBLICO, ACOMPAÑADAS POR UNA REPRESENTACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL TESORO PÚBLICO DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
S.M. EL REY
VIERNES, 12 DE JULIO DE 2024
10:30 horas.- DESPEDIDA OFICIAL. HONORES
S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS
VIAJE OFICIAL A LA REPÚBLICA PORTUGUESA
S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS