Froilán consigue en Emiratos la privacidad deseada pero sigue sin encontrar trabajo

Juan Carlos I ha pasado recientemente unos días regateando en Sanxenxo junto a sus amigos. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se daba por hecho que su nieto, Froilán, se encontraba en Abu Dabi, pero no ha ido así ya que aprovechó para hacer una escapada a Ibiza.

Esta información ha sido destapada, accidentalmente, por la presentadora de televisión Susana Griso que ha confesado que se encontró con el nieto de don Juan Carlos en el aeropuerto de la isla.

Monarquía Confidencial ha podido saber, por fuentes cercanas al entorno de la infanta Elena, que Froilán está aprovechando su tiempo libre mientras espera ‘fichar’ pronto por alguna multinacional en Emiratos que le permita seguir trabajando allí.

Don Juan Carlos, por su parte, no deja de intentar ayudar a su nieto profesionalmente. Según ha sabido MC , no ha habido novedades en la situación profesional de Froilán, pero su abuelo no desiste en seguir haciendo uso de sus contactos para ver dónde puede encajar su nieto.

“Es mucho más maduro. En cuanto a idiomas, está muy bien preparado y en el resto ha adquirido mucha experiencia, pero hay veces que la oportunidad se hace esperar más de lo debido”, comentan fuente cercanas al entorno de Juan Carlos I.

Aficiones que comparte con otros españoles

Aún así, Froilán sabe cómo ocupar el tiempo libre hasta que llegue su oportunidad. Monarquía Confidencial contó, por fuentes del entorno del emérito, que Felipe Juan no termina de encontrarse en Abu Dabi. “No acaba de encajar en aquel país. Su vida allí se reduce a trabajar y a pocos planes de ocio. Por eso, cuando regresa a España se desata”, afirmaron.

No termina de congeniar del todo con la cultura local. MC ha podido conocer más detalles respecto a esa situación, y es que el sobrino de Felipe VI forma parte de un grupo de amigos españoles e internacionales con los que comparte salidas a restaurantes y a locales de ocio que suelen estar en los hoteles.

“También juega al pádel, y un par de veces por semana se ve con el rey emérito”, añaden las fuentes citadas.

Sin el abuelo

La infanta Elena no ve problema en que su hijo permanezca en Emiratos Árabes sin la compañía de su abuelo, algo que tampoco preocupa a Froilán, quien, sin embargo, ha aprovechado la ocasión para volver a plantear a su madre la vuelta definitiva a España.

“La infanta Elena está al tanto de la situación laboral de su hijo y no le preocupa en exceso”, comentan las fuentes.

No es viable trabajar con su tía

Se ha hablado de que don Juan Carlos piensa en Ginebra como una de las ciudades donde establecerse a corto plazo. Allí vive y trabaja la infanta Cristina. Sin embargo, en la conversación mantenida en Sanxenxo con Elena no se ha planteado la opción de encontrar a Froilán un puesto en la Fundación Aga Khan, donde trabaja su tía, la infanta Cristina.

“No sería ningún despropósito, pero cada uno en su sitio. Eso es algo que también el abuelo tiene muy claro”, aseguran desde el entorno de don Juan Carlos.

Así pues, no se ha valorado la idea de que Froilán se mude también a Ginebra. Según las fuentes consultadas, solo cabe una posibilidad en caso de abandonar Abu Dabi: regresar a Madrid. No obstante, por el momento no resulta viable.