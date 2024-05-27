AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 25 de mayo al 2 de junio de 2024—
SÁBADO, 25 DE MAYO DE 2024
12:00 horas.- ACTO CENTRAL DEL “DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2024”
SS.MM. LOS REYES
LUNES, 27 DE MAYO DE 2024
09:00 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS
S.M. EL REY
MARTES, 28 DE MAYO DE 2024
11:30 horas.- ACTO CONMEMORATIVO DEL XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN EUROAMÉRICA
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
17:00 horas.- AUDIENCIA AL SR. ILAN GOLDFAJN, PRESIDENTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
S.M. EL REY
19:00 horas.- FINAL DEL CONCURSO DE MONÓLOGOS CIENTÍFICOS “SOLO DE CIENCIA”
S.M. LA REINA
MIÉRCOLES, 29 DE MAYO DE 2024
19:15 horas.- ASISTENCIA AL “LAKEFIELD FOUNDATION TRUSTEE MEETING”
S.M. EL REY
JUEVES, 30 DE MAYO DE 2024
11:00 horas.- PRIMERA REUNIÓN DEL REAL PATRONATO DE LA GALERÍA DE LAS COLECCIONES REALES
SS.MM. LOS REYES
VIERNES, 31 DE MAYO DE 2024
11:00 horas.- INAUGURACIÓN DE LA 83ª EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID
S.M. LA REINA
DEL VIERNES 31, DE MAYO AL DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2024
ASISTENCIA A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, S.E. NAYIB BUKELE
S.M. EL REY