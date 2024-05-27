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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 25 de mayo al 2 de junio de 2024—

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27/05/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.
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SÁBADO, 25 DE MAYO DE 2024

12:00 horas.- ACTO CENTRAL DEL “DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2024”

SS.MM. LOS REYES

LUNES, 27 DE MAYO DE 2024

09:00 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS

S.M. EL REY

MARTES, 28 DE MAYO DE 2024

11:30 horas.- ACTO CONMEMORATIVO DEL XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN EUROAMÉRICA

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

17:00 horas.- AUDIENCIA AL SR. ILAN GOLDFAJN, PRESIDENTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

S.M. EL REY

 

19:00 horas.- FINAL DEL CONCURSO DE MONÓLOGOS CIENTÍFICOS “SOLO DE CIENCIA”

S.M. LA REINA

MIÉRCOLES, 29 DE MAYO DE 2024

19:15 horas.- ASISTENCIA AL “LAKEFIELD FOUNDATION TRUSTEE MEETING”

S.M. EL REY

JUEVES, 30 DE MAYO DE 2024

11:00 horas.- PRIMERA REUNIÓN DEL REAL PATRONATO DE LA GALERÍA DE LAS COLECCIONES REALES

SS.MM. LOS REYES

VIERNES, 31 DE MAYO DE 2024

11:00 horas.- INAUGURACIÓN DE LA 83ª EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID

S.M. LA REINA

DEL VIERNES 31, DE MAYO AL DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2024

ASISTENCIA A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, S.E. NAYIB BUKELE

S.M. EL REY

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