AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 22 al 28 de julio de 2024—
MARTES, 23 DE JULIO DE 2024
12:00 horas.- REUNIÓN ANUAL DE DIRECTORES DE CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES
S.M. LA REINA
MIÉRCOLES, 24 DE JULIO DE 2024
AUDIENCIAS EN EL PALACIO REAL DE LA ALMUDAINA
10:00 horas. Dª MARGALIDA PROHENS RIGO, PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS
10:45 horas. D. GABRIEL LE SENNE I PRESEDO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS
11:30 horas.D. JAIME MARTÍNEZ LLABRÉS, ALCALDE DE PALMA
12:15 horas.D. LLORENÇ SEBASTIÀ GALMÉS VERGER, PRESIDENTE DEL CONSELL DE MALLORCA
S.M. EL REY
JUEVES, 25 DE JULIO DE 2024
ACTIVIDADES DE SUS MAJESTADES LOS REYES, CON MOTIVO DE LA APERTURA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARÍS 2024 (DÍAS 25 y 26 JUL 2025)
18:00 horas.- RECEPCIÓN A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DE LA XXXIII OLIMPIADA
SS.MM LOS REYES
19:30 horas.- CENA OFRECIDA POR EL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL (COI), CON MOTIVO DE LOS JUEGOS DE LA XXXIII OLIMPIADA
SS.MM LOS REYES
VIERNES, 26 DE JULIO DE 2024
17:30 horas.- RECEPCIÓN OFRECIDA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA, SU EXCELENCIA EMMANUEL MACRON
SS.MM. LOS REYES
19:30 horas.- CEREMONIA INAUGURAL DE LOS JUEGOS DE LA XXXIII OLIMPIADA
SS.MM. LOS REYES
DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024
21:00 horas.- GALA DE CLAUSURA DE LA 14ª EDICIÓN DEL “ATLÀNTIDA MALLORCA FILM FEST”
S.M. LA REINA