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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 22 al 28 de julio de 2024—

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22/07/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.
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MARTES, 23 DE JULIO DE 2024

12:00 horas.- REUNIÓN ANUAL DE DIRECTORES DE CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES

S.M. LA REINA

MIÉRCOLES, 24 DE JULIO DE 2024

AUDIENCIAS EN EL PALACIO REAL DE LA ALMUDAINA

10:00 horas. Dª MARGALIDA PROHENS RIGO, PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS

10:45 horas. D. GABRIEL LE SENNE I PRESEDO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

11:30 horas.D. JAIME MARTÍNEZ LLABRÉS, ALCALDE DE PALMA

12:15 horas.D. LLORENÇ SEBASTIÀ GALMÉS VERGER, PRESIDENTE DEL CONSELL DE MALLORCA

S.M. EL REY

JUEVES, 25 DE JULIO DE 2024

ACTIVIDADES DE SUS MAJESTADES LOS REYES, CON MOTIVO DE LA APERTURA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARÍS 2024 (DÍAS 25 y 26 JUL 2025)

 

18:00 horas.- RECEPCIÓN A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DE LA XXXIII OLIMPIADA

SS.MM LOS REYES

19:30 horas.- CENA OFRECIDA POR EL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL (COI), CON MOTIVO DE LOS JUEGOS DE LA XXXIII OLIMPIADA

SS.MM LOS REYES

VIERNES, 26 DE JULIO DE 2024

17:30 horas.- RECEPCIÓN OFRECIDA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA, SU EXCELENCIA EMMANUEL MACRON

SS.MM. LOS REYES

19:30 horas.- CEREMONIA INAUGURAL DE LOS JUEGOS DE LA XXXIII OLIMPIADA

SS.MM. LOS REYES

DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024

21:00 horas.- GALA DE CLAUSURA DE LA 14ª EDICIÓN DEL “ATLÀNTIDA MALLORCA FILM FEST”

S.M. LA REINA

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