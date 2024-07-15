AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 14 al 21 de julio de 2024—
DOMINGO, 14 DE JULIO DE 2024
21:00 horas.- PARTIDO FINAL DE LA “UEFA EURO 2024” ENTRE LAS SELECCIONES NACIONALES DE ESPAÑA E INGLATERRA
S.M. EL REY
MARTES, 16 DE JULIO DE 2024
12:00 horas.- ACTO DE JURAMENTO O PROMESA ANTE LA BANDERA Y ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE EMPLEO EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR
SS.MM. LOS REYES Y S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS
MIÉRCOLES, 17 DE JULIO DE 2024
AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA
10:30 horas.- REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA
S.M. LA REINA
11:30 horas.- PATRONATO DE LA FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO (UWC), PATROCINADORES Y ALUMNOS
SS.MM. LOS REYES
20:00 horas.- CONCIERTO CONMEMORATIVO DE LAS “BODAS DE PLATA” DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024
AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA
10:30 horas.- REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN)
S.M. EL REY
11:15 horas.- REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN FERNANDO NÚÑEZ
S.M. EL REY
12:00 horas.- PARTICIPANTES EN LA XIX EDICIÓN DEL PROGRAMA “BECAS EUROPA” DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (UFV)
S.M. EL REY
11:30 horas.- VISITA A LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
20:45 horas.- ENTREGA DE LA 104ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE PERIODISMO DE ABC "MARIANO DE CAVIA", "LUCA DE TENA" Y "MINGOTE"
-Palabras de Su Majestad el Rey-
SS.MM. LOS REYES