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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 14 al 21 de julio de 2024—

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15/07/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.
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DOMINGO, 14 DE JULIO DE 2024

21:00 horas.- PARTIDO FINAL DE LA “UEFA EURO 2024” ENTRE LAS SELECCIONES NACIONALES DE ESPAÑA E INGLATERRA

S.M. EL REY

MARTES, 16 DE JULIO DE 2024

12:00 horas.- ACTO DE JURAMENTO O PROMESA ANTE LA BANDERA Y ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE EMPLEO EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR

SS.MM. LOS REYES Y S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS

MIÉRCOLES, 17 DE JULIO DE 2024

AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA

10:30 horas.- REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA

S.M. LA REINA

11:30 horas.- PATRONATO DE LA FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO (UWC), PATROCINADORES Y ALUMNOS

SS.MM. LOS REYES

 

20:00 horas.- CONCIERTO CONMEMORATIVO DE LAS “BODAS DE PLATA” DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024

AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA

10:30 horas.- REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN)

S.M. EL REY

11:15 horas.- REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN FERNANDO NÚÑEZ

S.M. EL REY

12:00 horas.- PARTICIPANTES EN LA XIX EDICIÓN DEL PROGRAMA “BECAS EUROPA” DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (UFV)

S.M. EL REY

11:30 horas.- VISITA A LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

20:45 horas.- ENTREGA DE LA 104ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE PERIODISMO DE ABC "MARIANO DE CAVIA", "LUCA DE TENA" Y "MINGOTE"

-Palabras de Su Majestad el Rey-

SS.MM. LOS REYES

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