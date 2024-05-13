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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 13 al 19 de mayo de 2024—

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13/05/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.
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LUNES, 13 DE MAYO DE 2024

AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID

11:00 horas.- GRUPO DE GENERALES DE DIVISIÓN

12:05 horas.- GRUPO DE CORONELES Y CAPITANES DE NAVÍO

S.M. EL REY

MARTES, 14 DE MAYO DE 2024

11:30 horas.- ACTO CONMEMORATIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA”

-Palabras de Su Majestad la Reina-

S.M. LA REINA

12:30 horas.- INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “100 AÑOS DE EDUARDO CHILLIDA CON LA COLECCIÓN TELEFÓNICA”

S.M. EL REY

 

JUEVES, 16 DE MAYO DE 2024

PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES

10:30 horas.- SR. FRAMOÏ MARA, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE GUINEA

11:00 horas.-  S.A. LA PRINCESA HAIFA BINT ABDULAZIZ AL MOGRIN, EMBAJADORA DEL REINO DE ARABIA SAUDÍ

11:30 horas.-SRA. NAIRIMAS SHARON OLE SEIN, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE KENIA

12:00 horas.- SR. ROBERTO SEBASTIÁN BOSCH ESTÉVEZ, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

12:30 horas.- SR. ZAHOOR AHMED, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN

13:00 horas.- SRA. GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

S.M. EL REY

12:00 horas.- AUDIENCIA A UNA REPRESENTACIÓN DE LA LVI PROMOCIÓN DEL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES “DUQUE DE AHUMADA”

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

SÁBADO, 18 DE MAYO DE 2024

19:00 horas.- FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA “COPA DE SU MAJESTAD LA REINA” DE FÚTBOL 2023 / 2024, ENTRE LOS EQUIPOS F.C. BARCELONA Y REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D.

S.M. LA REINA

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