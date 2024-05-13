AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 13 al 19 de mayo de 2024—
LUNES, 13 DE MAYO DE 2024
AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID
11:00 horas.- GRUPO DE GENERALES DE DIVISIÓN
12:05 horas.- GRUPO DE CORONELES Y CAPITANES DE NAVÍO
S.M. EL REY
MARTES, 14 DE MAYO DE 2024
11:30 horas.- ACTO CONMEMORATIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA”
-Palabras de Su Majestad la Reina-
S.M. LA REINA
12:30 horas.- INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “100 AÑOS DE EDUARDO CHILLIDA CON LA COLECCIÓN TELEFÓNICA”
S.M. EL REY
JUEVES, 16 DE MAYO DE 2024
PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES
10:30 horas.- SR. FRAMOÏ MARA, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE GUINEA
11:00 horas.- S.A. LA PRINCESA HAIFA BINT ABDULAZIZ AL MOGRIN, EMBAJADORA DEL REINO DE ARABIA SAUDÍ
11:30 horas.-SRA. NAIRIMAS SHARON OLE SEIN, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE KENIA
12:00 horas.- SR. ROBERTO SEBASTIÁN BOSCH ESTÉVEZ, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
12:30 horas.- SR. ZAHOOR AHMED, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN
13:00 horas.- SRA. GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
S.M. EL REY
12:00 horas.- AUDIENCIA A UNA REPRESENTACIÓN DE LA LVI PROMOCIÓN DEL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES “DUQUE DE AHUMADA”
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
SÁBADO, 18 DE MAYO DE 2024
19:00 horas.- FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA “COPA DE SU MAJESTAD LA REINA” DE FÚTBOL 2023 / 2024, ENTRE LOS EQUIPOS F.C. BARCELONA Y REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D.
S.M. LA REINA