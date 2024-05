Un nuevo retrato de Kate Middleton acapara la atención de los británicos

Un nuevo retrato de la Princesa de Gales ha atraído la atención de michos británicos. El retrato de Kate Middleton aparece en la portada de la nueva edición de la revista 'Tatler'.

Es obra de la artista Hannah Uzor, quien, cuando se dio a conocer el cuadro, manifestó su admiración por la Princesa y declaró a la revista que "se comporta con tanta dignidad, elegancia y gracia''.

No hubo sesión de fotos para el retrato, ya que Catalina permanece en casa mientras se somete a quimioterapia preventiva tras el descubrimiento de células cancerosas después de una operación abdominal a principios de este año.

En su lugar, Hannah Uzor utilizó fotografías de la Princesa para inspirar su obra.

El resultado final ha tenido reacciones encontradas. La Princesa de Gales aparece vestida de gala, con un vestido blanco y una tiara similares a los que ha lucido en varios banquetes de Estado recientes. Algunos comentarios han señalado que el vestido está bien representado pero que el rostro de la Princesa no es una réplica exacta.

Sin embargo, hablando del proceso creativo que dio lugar al retrato, Hannah Uzor dijo que captar la expresión de Catalina estaba entre sus prioridades y que siempre intentaba mostrar las capas de la personalidad de cualquier sujeto.

También dijo tener un fuerte indicio de las prioridades de Catalina: "Percibo en ella la alegría de la maternidad".

The July cover of the Princess of Wales is the latest in a series of portraits commissioned by Tatler. Each has heralded a new era within the Royal Family, celebrating the strength and dignity of those dedicating their life to public duty https://t.co/AyxCT262tY pic.twitter.com/M6K44s60GJ