La familia real británica conmemora el 80º aniversario del Día D

El 80 aniversario del Día D se acerca. El 6 de junio de 1944 más de 100.000 soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía, que recuperarían en los días siguientes. La Familia Real Británica participará en las conmemoraciones del aniversario.

El Rey, la Reina y el Príncipe de Gales estarán en Portsmouth el miércoles 5 de junio para asistir al acto conmemorativo nacional del Reino Unido.

La Princesa Real y su esposo, el Vicealmirante Sir Tim Laurence, estarán en Normandía en su calidad de Coronel en Jefe de los Royal Regina Rifleman canadienses de la Segunda Guerra Mundial. A continuación, asistirán a una recepción con el Regimiento.

Next week, members of the Royal Family will join commemorations in the UK and France to mark 80 years since D-Day, which saw the launch of Operation Overlord and the beginning of the fight to liberate north-west Europe from German occupation.



