Victoria Federica, muy fan de los contenidos que Casa Real publica en Instagram

Décimo aniversario de Felipe VI.

Victoria Federica se ha convertido en uno de los personajes juveniles más seguidos en redes sociales en España. Sus gustos por la moda, las pasarelas y viajes de ensueño ‘maravillan’ a muchos de los fans con los que cuenta en su red social de Instagram.

Con ayuda de su padre, Jaime de Marichalar, Vic ha podido tener ciertos privilegios en el mundo de la moda. “Su padre la introdujo en el sector. En los últimos años se ha labrado un importante camino y cuenta con muy buenas relaciones”, apuntan fuentes cercanas al entorno de Victoria Federica.

Fan en Instagram

La sobrina de Felipe VI se muestra muy activa en redes, donde refleja viaje que realiza con amigos, o las pasarelas a las que acude, pero no se ha mostrado igual en relación al nuevo perfil abierto por la Casa Real.

Fuentes consultadas por Monarquía Confidencial, cercanas a su entorno, comentan, en concreto, que no sigue en Instagram la cuenta oficial de la Casa Real, y que lo hace para evitar especulaciones y comentarios que puedan ser utilizados en los medios de comunicación de forma negativa. Pero sí ha confesado a su entorno más íntimo que se declara ‘fan’ de los contenidos que publica La Zarzuela.

Sin rastro de Froilán

“Las instantáneas a las que ha dado like son las dos primeras que se publicaron con motivo del X aniversario del reinado de Felipe VI, pero sigue muy de cerca sobre todo los ‘movimientos’ de su prima, Leonor”, confiesan las fuentes.

MC también ha podido saber que no ha ocurrido lo mismo con su hermano, Felipe Juan Froilán. Ni ha dado like, ni les ha seguido oficialmente. Aunque el perfil del nieto favorito de Juan Carlos I es privado y conocido por unos pocos, no ha dejado rastro de su ‘aprobación’ al respecto.

Perfiles

La Zarzuela activó el pasado 20 de junio los perfiles en Instagram por este orden: el rey, la reina, la princesa Leonor ―en una imagen del día en que juró la Constitución al cumplir la mayoría de edad―, la infanta Sofía y la reina Sofía.

Ni rastro del rey emérito, Juan Carlos I, que pese a residir en Abu Dabi, aún forma parte de la Familia Real. "No tiene actividad institucional, por ello no hay un perfil habilitado para él", confiesan fuentes cercanas a Palacio a MC.

X aniversario de la proclamación de Felipe VI

Un día después de la ceremonia del décimo aniversario de la proclamación, en la que se vio a Felipe VI muy cercano y natural, tanto, que se emocionó con el discurso improvisado que le dedicaron sus hijas, la Casa Real Española ha tomado la decisión de abrirse una cuenta de Instagram.

La institución lo ha hecho en el marco de los actos del aniversario de don Felipe, como forma de marcar el inicio de una nueva etapa aún más moderna y distendida.

Acercamiento a los jóvenes

La decisión de abrir un perfil en Instagram responde al objetivo de ampliar los canales de comunicación de la institución en una red que usan principalmente los jóvenes y que se caracteriza por sus contenidos gráficos.

Hasta ahora, la Casa Real tiene presencia en X, antes Twitter, desde mayo de 2014, apenas dos semanas antes de la abdicación del rey Juan Carlos, y con 1,16 millones de seguidores.

También dispone de cuenta en YouTube desde octubre de 2011, con 248.000 seguidores.