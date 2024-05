Cargos de Zarzuela acompañaron a Leonor por indicación del rey

En la Seo del Salvador, la Princesa de Asturias recibe la medalla de Aragón.

El 21 de mayo de 2024 ha sido otra de las fechas que Leonor de Borbón marcará en su calendario como histórica. Es el día en el que la princesa de Asturias recibió las máximas distinciones de Aragón. Y lo hizo en solitario, sin la compañía de los reyes, Felipe VI y doña Letizia.

Fue día también marcado también en la agenda oficial de su padre, lo que finalmente impidió acompañarle en un momento tan especial a la heredera al trono.

No ocurrió así con la reina Letizia, que tenía la agenda despejada pero tampoco se desplazó a la capital aragonesa.

Una indicación del rey

A Zaragoza se desplazaron, para acompañar a la princesa en los tres actos que iba a protagonizar, altos cargos de La Zarzuela, que viajaron allí por indicación expresa del rey.

Sin embargo, ha podido saber Monarquía Confidencial, por fuentes cercanas a La Zarzuela, don Felipe rey delegó en ellos su ‘apoyo’ a Leonor en ese día. A su lado estuvieron el recién nombrado jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, junto con el director de Comunicación, Jordi Gutiérrez, y el jefe de Protocolo, Bernardo Francisco de Lizaur Cuesta.

Sus ausencias no impidieron que Leonor se acordara de su padre y tuviera con él un bonito gesto. Eligió, para asistir a esas celebraciones, el uniforme militar como cadete de la Academia General de Zaragoza con el que se la visto en varias ocasiones, el uniforme que también vistió su padre lució hace casi 4 décadas cuando recibió las mismas distinciones: chaqueta verde militar con cordón rojo, camisa blanca y boina roja de la Academia.

Visita en solitario al Instituto Cervantes

No es la primera vez que Leonor acude a un acto en solitario y que su padre decide que vaya acompañada por altos cargos de La Zarzuela.

Su visita a la sede central del Instituto Cervantes, en Madrid, en 2021, con apenas 15 años se convirtió en su primer acto oficial en solitario. Allí visitó la Caja de las Letras, donde depositó unos ejemplares de la Constitución y del Quijote como legado permanente.

Protegida entonces con mascarilla, accedió al edificio acompañada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau. Y allí estuvo acompañada del entonces jefe de la Casa, Jaime Alfonsín, de Jordi Gutiérrez, y de Alfredo Martínez Serrano, jefe de protocolo.

Varias decenas de personas se congregaron en el exterior de la sede bajo el lema “El futuro es Leonor” para dar ánimos a la princesa.

Menos de un mes para abandonar Zaragoza

La princesa de Asturias pronunció en Zaragoza un discurso de agradecimiento a las Fuerzas Armadas y también a la ciudad que le ha nombrado hija adoptiva, así como a Aragón. Confesó que es una tierra que formará parte de su vida para siempre, y dijo que lo vivido en la Academia Militar ha superado con creces sus expectativas: “Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace diez meses. En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa”, exclamó emocionada.

El discurso que puso la piel de gallina a los presentes por el inmenso amor con el que Leonor habló de su experiencia en Zaragoza: “Soy una maña más”, proclamó.

Lo mismo ocurrió en 1986

En el caso del entonces príncipe Felipe, le otorgaron la Medalla de las Cortes el 10 de mayo de 1986 y fue nombrado Hijo Adoptivo de Zaragoza una semana después, el día 16. Sin embargo, no recibió la del Gobierno de Aragón hasta el 23 de junio de 1989, momento en el que finalizó toda su formación castrense.

Felipe VI había comenzado su formación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza el 2 de septiembre de 1985 según los planes elaborados por los reyes y de acuerdo con el Gobierno de España. Juró bandera 11 de octubre de ese año.

Fue nombrado Caballero Cadete el 1 de agosto de 1985 por Real Decreto, por lo que ingresó con ese rango. Allí recibió instrucción en cuatro áreas: capacitación militar, preparación científica y humanística y educación física.

El 10 de Julio de 1986 recibió de manos de su padre, Juan Carlos I, el despacho de caballero alférez del arma de Infantería. El rey le impuso la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco que le había sido otorgada unos días antes.