Camila celebra su 77º cumpleaños marcado por su papel como reina consorte

Mientras los reyes estaban ocupados el pasado miércoles asistiendo a la Apertura de Estado del Parlamento, también hubo otro acontecimiento importante: la reina Camilla celebró su 77 cumpleaños.

La Familia Real compartió una foto de la reina en X, antes Twitter, del viaje de los reyes a las Islas del Canal, donde le desearon un muy Feliz Cumpleaños. También mostraron un vídeo filmado el martes en Guernsey, en el que escolares cantaban el Feliz Cumpleaños a la consorte en la antigua lengua de la isla de Sark.

Por su parte, los príncipes de Gales compartieron una foto de la Reina tomada por Catalina con motivo del 75 cumpleaños de la reina.

🎂 Wishing Her Majesty The Queen a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/Wv5fStZdlm