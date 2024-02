La infanta Elena viajará a Abu Dabi en Semana Santa para reunirse con su padre y Froilán

Froilán, en el Aeropuerto de Madrid. Europa Press

Quedan apenas unas semanas para que Juan Carlos I aterrice de nuevo en Vigo y se traslade a Sanxenxo, donde disputará la primera regata de la VI Liga Española 6m.

Según el calendario publicado por la Federación Gallega de Vela, será la primera de las siete pruebas que acogerá la ría de Pontevedra, y está prevista para los días 16 y 17 de marzo. La última regata se disputará en noviembre.

Siete regatas en tres días

Tal como ha podido saber Monarquía Confidencial, están programadas 4 pruebas en las regatas de dos días, y 6 pruebas en las regatas de tres días.

No se disputarán más de 2 pruebas por día, excepto que una prueba extra puede ser navegada a condición de que no se vaya más de una prueba adelantada sobre su programa, y el último día de cada regata no se dará una señal de atención más tarde de las 15:30 horas.

Más discreto

Como adelantamos en estas páginas, la polémica por la publicación de las fotos del cumpleaños de Juan Carlos I en una sola revista, Hola, que las ofreció en exclusiva, no gustó en absoluto en La Zarzuela, según contaron fuentes cercanas a Palacio.

La portada no cayó tampoco muy bien, hasta el punto de que la tildaron de ‘ostentosa’ e ‘innecesaria’.

“Las últimas visitas de Juan Carlos I Sanxenxo han sido discretas, pero las fotografías de la celebración en Abu Dabi cayeron como un jarro de agua fría”, aseguran las fuentes consultadas.

Sabedor de lo ocurrido, en esta visita don Juan Carlos procurará ser más precavido: volverá a adoptar un perfil de gran discreción.

Intervención de cataratas

Por otro lado, últimamente la infanta Elena se ha visto inmersa en algunos contratiempos físicos. Primero fue el esguince que sufrió al bajar del caballo cuando estaba entrenando, y días después ha consistido en una operación de cataratas a la que ha tenido que someterse.

Estos inconvenientes no le han quitado el buen humor. Cuando se le preguntó al respecto, la infanta bromeo: "Los años pasan por todos" .

No obstante, MC ha sabido por fuentes cercanas que la intervención de cataratas afectó solamente a un ojo y no revistió ningún tipo de gravedad. Por ello, sus intenciones de acompañar a su padre el tercer fin de semana de marzo no se verán trastocadas.

Semana Santa en Emiratos Árabes

Tras la reunión en Sanxenxo, Elena ha estado organizando una visita a Abu Dabi para pasar unos días en Semana Santa en compañía de su padre y de Froilán.

Las fuentes consultadas no descartan que Elena viaje en compañía de su hermana, la infanta Cristina, y de alguno de sus sobrinos como Miguel y Juan Valentín, puesto que Irene se encuentra en Camboya realizando un voluntariado de un año. En cuanto a Pablo, disputa un partido en Valladolid y después tendrá unos días de descanso, por lo que puede que sí se desplace también a Emiratos.

Reunión con Froilán

Cabe destacar que, el año pasado, don Juan Carlos, la infanta Elena y Felipe Juan Froilán se fotografiaron juntos en Abu Dabi el Domingo de Resurrección. Una imagen que, según apuntan las fuentes, podría volverse a repetir.

“Elena tiene muchas ganas de pasar esos días en familia. Siempre tiene presente a su padre, con quien mantiene una complicidad enorme, y a su hijo, al que no ve con asiduidad por la distancia que les separa”, concluyen las fuentes.