“Las fotos de Cristina y la madre de Urdangarin han sido un jarro de agua fría para Iñaki”

La infanta Cristina y la madre de Iñaki Urdangarín derrocharon complicidad y cercanía en las gradas mientras animaban a Pablo Urdangarin, que se ha convertido en una pieza clave del Fraikin BM Granollers, con el que se enfrentó a su ex equipo, el Barça.

“La infanta y su ex suegra mantienen una magnífica relación”, dicen a Monarquía Confidencial fuentes cercanas al entorno de doña Cristina. Durante el partido, se mostró atenta y cariñosa en todo momento con Claire, a la que todavía considera su suegra y con la que, después, paseó cogida de la mano mientras compartían confidencias.

Con ello demostró que su relación con su ex familia política continúa siendo estrecha, y ni el divorcio ni la nueva vida que Iñaki tiene con Ainhoa Armentia en Vitoria han provocado un cisma con los Urdangarín Liebaert.

Ainhoa Armentia no termina de ser bienvenida

Tal como adelantó MC, Irene Urdangarín, hija menor de la infanta Cristina e Iñaki, se distanció de su padre durante una temporada debido a los desencuentros entre padre e hija por esta relación que “detonó” su familia.

“Irene respeta a su padre y la vida que quiera formar, pero en aquel momento y en las condiciones en las que se destapó esa relación, le hicieron daño y decidió posicionarse a favor de su madre”, explican las fuentes consultadas.

Aun así y tras varias conversaciones y el paso del tiempo padre e hija han reconducido su relación.

No obstante, Iñaki ha estallado. “Hay que respetar que quiera ser anónimo y llevar una vida de lo más normal posible, pero no se da cuenta de que eso no podrá ser así aunque se ve que está un tanto sobrepasado”, apuntan las fuentes citadas.

Además, como también ha podido saber MC, las fotos publicadas de su madre con Cristina han tensado la relación con Armentia. “Los comienzos no fueron fáciles y se han mantenido unidos - Iñaki y Ainhoa- en todo momento juntos, pero estas fotos no han sido agradables”, comentan las fuentes.

Acercamiento

Monarquía Confidencial intentó recabar detalles acerca de un posible acercamiento de la pequeña Urdangarin con la pareja de su padre, Ainhoa Armentia.

Iñaki recibió el nuevo año 2024 en Vitoria, con sus cuatro hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene, todo un acontecimiento, pues no resultaba nada fácil para su padre reunirlos a todos, ya que viven dispersos por el mundo, entre Londres, Barcelona y ahora a Camboya.

Tras pasar la Nochebuena con su madre, la infanta Cristina y su abuela doña Sofía, en Zarzuela, los hermanos viajaron a Vitoria para celebrar la Nochevieja con el clan Urdangarin, su familia paterna. Una tradición que, pese a la separación de los ex-duques de Palma en 2021, no han dejado de cumplir.

Se les vio con su padre, de caminata y en bares y sidrerías de la ciudad, pero no con la novia de este, Ainhoa Armentia, con la que de momento no desean mantener ninguna relación.

Quiere ser anónimo

Tras su divorcio de la infanta Cristina a finales de 2024, la retirada de la escolta oficial que todavía mantenía a pesar de no ser miembro de la familia del Rey, y el cumplimiento de la condena a 5 años y 10 meses de prisión por el Caso Nóos -el pasado 9 de abril-, Urdangarín quiere volver a ser “anónimo”.

Y así lo revela la revista 'Semana' con declaraciones exclusivas que el ex duque de Palma hizo a unos paparazzi que seguían sus pasos en una reciente visita a su hijo Pablo en Barcelona: “Estoy divorciado y ya no tengo ninguna condena. Quiero ser una persona normal, con una vida normal y disfrutar de mis hijos y de mi libertad”. “Ya no formo parte de eso” explicaba, desmarcándose de su pasado junto a doña Cristina.