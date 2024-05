Visita histórica de la Duquesa de Edimburgo a Ucrania

Sofía de Edimburgo se reunió con el asediado presidente Volodymyr Zelensky y la primera dama Olena Zelenska durante una visita solicitada por la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo.

En un comunicado de prensa del Palacio de Buckingham, la visita de Sofía se anunció como una forma de "demostrar solidaridad con las mujeres, hombres y niños afectados por la guerra y como continuación de su labor en defensa de los supervivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto".

Sofía llevó un mensaje de Carlos III durante su encuentro con el Presidente Zelensky y la Primera Dama Zelenska.

Según la cuenta X de la Casa Real, Sofía visitó un Centro de Socorro de las Naciones Unidas en Kiev para ver de primera mano cómo el Fondo de Población de la ONU apoya a las supervivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto en 12 ciudades de Ucrania. El Centro proporciona apoyo psicosocial y jurídico a las supervivientes.

🇺🇦 Today The Duchess of Edinburgh became the first member of the Royal Family to visit Ukraine since the start of the Russian invasion.



Her Royal Highness met @ZelenskyyUa and @ZelenskaUA as well as women, men and children impacted by the war. pic.twitter.com/BMazVldh3l