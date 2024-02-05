AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 5 al 11 de febrero de 2024—
LUNES, 5 DE FEBRERO DE 2024
11:00 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CODESPA Y ENTREGA DE LA XXII EDICIÓN DE LOS PREMIOS CODESPA
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
MARTES, 6 DE FEBRERO DE 2024
10:15 horas.- INAUGURACIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL DE INTERNET SEGURA”
S.M. LA REINA
12:00 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
JUEVES, 8 DE FEBRERO DE 2024
11:00 horas.- INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
S.M. EL REY
VIERNES, 9 DE FEBRERO DE 2024
AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID
11:10 horas.- AGREGADOS DE DEFENSA ACREDITADOS EN ESPAÑA Y COMISIÓN DE REPRESENTANTES ESPAÑOLES
S.M. EL REY
12:40 horas.- GRUPO DE CORONELES
S.M. EL REY