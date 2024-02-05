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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 5 al 11 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 29 de enero al 4 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 22 al 28 de enero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 13 al 21 de enero de 2024—

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05/02/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 0 min.

LUNES, 5 DE FEBRERO DE 2024

11:00 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CODESPA Y ENTREGA DE LA XXII EDICIÓN DE LOS PREMIOS CODESPA

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

MARTES, 6 DE FEBRERO DE 2024

10:15 horas.- INAUGURACIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL DE INTERNET SEGURA”

S.M. LA REINA

12:00 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

JUEVES, 8 DE FEBRERO DE 2024

11:00 horas.- INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

S.M. EL REY

 

VIERNES, 9 DE FEBRERO DE 2024

AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID

11:10 horas.- AGREGADOS DE DEFENSA ACREDITADOS EN ESPAÑA Y COMISIÓN DE REPRESENTANTES ESPAÑOLES

S.M. EL REY

12:40 horas.- GRUPO DE CORONELES

S.M. EL REY

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