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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 29 de abril al 5 de mayo de 2024—

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29/04/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 0 min.
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LUNES, 29 DE ABRIL DE 2024

10:00 horas.- VISITA AL CENTRO DE EXCELENCIA CONTRA ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS (CoE C-IED)

S.M. EL REY

MARTES, 30 DE ABRIL DE 2024

11:30 horas.- ACTO INSTITUCIONAL CONMEMORATIVO DEL 50º ANIVERSARIO DE CUNEF UNIVERSIDAD

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

17:30 horas.- ENTREGA DE LA VII EDICIÓN DEL “PREMIO NACIONAL PYME DEL AÑO”

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

SÁBADO, 4 DE MAYO DE 2024

11:30 horas.- ACTO CONMEMORATIVO DEL 40º ANIVERSARIO DE LA JURA DE BANDERA DE LA XLIV PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

 

SS.MM. LOS REYES

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