AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 29 de abril al 5 de mayo de 2024—
LUNES, 29 DE ABRIL DE 2024
10:00 horas.- VISITA AL CENTRO DE EXCELENCIA CONTRA ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS (CoE C-IED)
S.M. EL REY
MARTES, 30 DE ABRIL DE 2024
11:30 horas.- ACTO INSTITUCIONAL CONMEMORATIVO DEL 50º ANIVERSARIO DE CUNEF UNIVERSIDAD
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
17:30 horas.- ENTREGA DE LA VII EDICIÓN DEL “PREMIO NACIONAL PYME DEL AÑO”
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
SÁBADO, 4 DE MAYO DE 2024
11:30 horas.- ACTO CONMEMORATIVO DEL 40º ANIVERSARIO DE LA JURA DE BANDERA DE LA XLIV PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
SS.MM. LOS REYES