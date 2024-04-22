AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 22 al 28 de abril de 2024—
LUNES, 22 DE ABRIL DE 2024
12:00 horas.- SESIÓN DE INAUGURACIÓN DE LA CONFERENCIA ANUAL DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
MARTES, 23 DE ABRIL DE 2024
12:00 horas.- ENTREGA DEL PREMIO DE LITERATURA EN LENGUA CASTELLANA “MIGUEL DE CERVANTES” 2023, OTORGADO A LUIS MATEO DÍEZ
-Palabras de Su Majestad el Rey-
SS.MM. LOS REYES
19:00 horas.- ASISTENCIA AL EVENTO “LIDERAZGO TRANSOCEÁNICO; ESPAÑA MÁS ALLÁ DEL HORIZONTE”
DEL MARTES, 23 AL JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2024
INAUGURACIÓN Y ASISTENCIA A LA “36th GLOBAL CONFERENCE OF ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL-ADI”
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2024
11:00 horas.- AUDIENCIA A DOÑA CARMEN CALVO POYATO, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ESTADO
S.M. EL REY
13:30 horas.- ALMUERZO OFRECIDO A UNA REPRESENTACIÓN DEL MUNDO DE LAS LETRAS, CON OCASIÓN DE LA ENTREGA DEL PREMIO DE LITERATURA EN LENGUA CASTELLANA "MIGUEL DE CERVANTES" 2023
-Palabras de Su Majestad el Rey-
SS.MM. LOS REYES
JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2024
ACTIVIDADES DE S.M. EL REY EN SANTANDER, CON MOTIVO DE PROCLAMACIÓN DEL PREMIO PRINCESA DE GIRONA “INVESTIGACIÓN 2024”, EN LA CUARTA ETAPA DEL TOUR DEL TALENTO
11:30 horas.- EXPERIENCIA EDUCATIVA CON JÓVENES “POTENCIA TU CREATIVIDAD A TRAVÉS DEL ARTE”
S.M. EL REY
12:30 horas.- ACTO DE PROCLAMACIÓN DEL PREMIO PRINCESA DE GIRONA “INVESTIGACIÓN 2024”, EN LA CUARTA ETAPA DEL TOUR DEL TALENTO
S.M. EL REY
VIERNES, 26 DE ABRIL DE 2024
12:00 horas.- ACTO CONMEMORATIVO DE LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO ESPAÑOL EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE BARCELONA Y ALBERTVILLE 92
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY