AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 6 al 14 de abril de 2024—
SÁBADO, 6 DE ABRIL DE 2024
22:00 horas.- FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA "COPA DE SU MAJESTAD EL REY" DE FÚTBOL 2023 / 2024, ENTRE LOS EQUIPOS ATHLETIC CLUB DE BILBAO Y REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA
S.M. EL REY
LUNES, 8 DE ABRIL DE 2024
PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES
10:30 horas.- SR. ABDELFETAH DAGHMOUM, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR
11:00 horas.-SRA. ENTELA GJIKA, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA
11:30 horas.-SR. FARRUKH TURSUNOV, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN
12:00 horas.- SRA. ITZEL ANAYS PATIÑO GUERRA DE VILLARREAL, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
12:30 horas.- SRA. IRENA SARAC, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE SERBIA
13:00 horas.- SRA. WILMA PIEDAD ANDRADE MUÑOZ, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
S.M. EL REY
MARTES, 9 DE ABRIL DE 2024
17:30 horas.- ENCUENTRO CON SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CABO VERDE, SR. JOSÉ MARÍA PEREIRA NEVES
S.M. EL REY
MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL DE 2024
AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID
11:00 horas.-GRUPO DE GENERALES DE DIVISIÓN
12:05 horas.- GRUPO DE CORONELES Y CAPITANES DE NAVÍO
S.M. EL REY
JUEVES, 11 DE ABRIL DE 2024
12:30 horas.-(hora local) ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE INNOVACIÓN Y DE DISEÑO 2023
-Palabras de Su Majestad el Rey-
SS.MM. LOS REYES
VIERNES, 12 DE ABRIL DE 2024
11:00 horas.- ACTO DE JURA DE BANDERA EN LA ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL
S.M. EL REY