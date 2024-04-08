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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 6 al 14 de abril de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 1 al 7 de abril de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 25 al 31 de marzo de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 18 al 24 de marzo de 2024—

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08/04/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.

SÁBADO, 6 DE ABRIL DE 2024

22:00 horas.- FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA "COPA DE SU MAJESTAD EL REY" DE FÚTBOL 2023 / 2024, ENTRE LOS EQUIPOS ATHLETIC CLUB DE BILBAO Y REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA

S.M. EL REY

LUNES, 8 DE ABRIL DE 2024

PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES

10:30 horas.- SR. ABDELFETAH DAGHMOUM, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR

11:00 horas.-SRA. ENTELA GJIKA, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA

11:30 horas.-SR. FARRUKH TURSUNOV, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN

12:00 horas.- SRA. ITZEL ANAYS PATIÑO GUERRA DE VILLARREAL, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

12:30 horas.- SRA. IRENA SARAC, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE SERBIA

13:00 horas.- SRA. WILMA PIEDAD ANDRADE MUÑOZ, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

S.M. EL REY

MARTES, 9 DE ABRIL DE 2024

17:30 horas.- ENCUENTRO CON SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CABO VERDE, SR. JOSÉ MARÍA PEREIRA NEVES

S.M. EL REY

MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL DE 2024

AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID

11:00 horas.-GRUPO DE GENERALES DE DIVISIÓN

12:05 horas.- GRUPO DE CORONELES Y CAPITANES DE NAVÍO

S.M. EL REY

JUEVES, 11 DE ABRIL DE 2024

12:30 horas.-(hora local) ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE INNOVACIÓN Y DE DISEÑO 2023

-Palabras de Su Majestad el Rey-

SS.MM. LOS REYES

VIERNES, 12 DE ABRIL DE 2024

11:00 horas.- ACTO DE JURA DE BANDERA EN LA ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL

S.M. EL REY

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