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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 1 al 7 de abril de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 25 al 31 de marzo de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 18 al 24 de marzo de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 11 al 17 de marzo de 2024—

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01/04/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.

MARTES, 2 DE ABRIL DE 2024

12:00 horas.- ENTREGA DE LOS DESPACHOS DE SECRETARIO DE EMBAJADA A LA LXXV PROMOCIÓN DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

MIÉRCOLES, 3 DE ABRIL DE 2024

12:00 horas.- ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE ORO AL MÉRITO EN LAS BELLAS ARTES 2022

-Palabras de Su Majestad el Rey-

SS.MM. LOS REYES

17:30 horas.- AUDIENCIA AL EQUIPO DE BALONCESTO DEL REAL MADRID, CAMPEÓN DE LA 88ª EDICIÓN DE LA “COPA DE S.M. EL REY”

S.M. EL REY

JUEVES, 4 DE ABRIL DE 2024

11:30 horas.- ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DEL DEPORTE 2022

 

SS.MM. LOS REYES

VIERNES, 5 DE ABRIL DE 2024

11:30 horas.- VISITA A LAS INSTALACIONES DE SEAT S.A. CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE ENSAMBLAJE DE SISTEMAS DE BATERÍAS SEAT S.A. Martorell (Barcelona)

S.M. EL REY

SÁBADO, 6 DE ABRIL DE 2024

22:00 horas.- FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA "COPA DE SU MAJESTAD EL REY" DE FÚTBOL 2023 / 2024, ENTRE LOS EQUIPOS ATHLETIC CLUB DE BILBAO Y REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA

S.M. EL REY

Etiquetas:
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