AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 1 al 7 de abril de 2024—
MARTES, 2 DE ABRIL DE 2024
12:00 horas.- ENTREGA DE LOS DESPACHOS DE SECRETARIO DE EMBAJADA A LA LXXV PROMOCIÓN DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
MIÉRCOLES, 3 DE ABRIL DE 2024
12:00 horas.- ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE ORO AL MÉRITO EN LAS BELLAS ARTES 2022
-Palabras de Su Majestad el Rey-
SS.MM. LOS REYES
17:30 horas.- AUDIENCIA AL EQUIPO DE BALONCESTO DEL REAL MADRID, CAMPEÓN DE LA 88ª EDICIÓN DE LA “COPA DE S.M. EL REY”
S.M. EL REY
JUEVES, 4 DE ABRIL DE 2024
11:30 horas.- ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DEL DEPORTE 2022
SS.MM. LOS REYES
VIERNES, 5 DE ABRIL DE 2024
11:30 horas.- VISITA A LAS INSTALACIONES DE SEAT S.A. CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE ENSAMBLAJE DE SISTEMAS DE BATERÍAS SEAT S.A. Martorell (Barcelona)
S.M. EL REY
SÁBADO, 6 DE ABRIL DE 2024
22:00 horas.- FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA "COPA DE SU MAJESTAD EL REY" DE FÚTBOL 2023 / 2024, ENTRE LOS EQUIPOS ATHLETIC CLUB DE BILBAO Y REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA
S.M. EL REY