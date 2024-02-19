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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 19 al 25 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 12 al 18 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 5 al 11 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 29 de enero al 4 de febrero de 2024—

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19/02/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 2 min.

LUNES, 19 DE FEBRERO DE 2024

12:30 horas.- INAUGURACIÓN Y VISITA AL NUEVO CENTRO DE DIÁLISIS “LOS LLANOS III” DE LA FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO Y PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA “SALUD RENAL SIEMPRE”

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

17:00 horas.- AUDIENCIA AL EXCMO. SR. WANG YI, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, MIEMBRO DEL BURÓ POLÍTICO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA (PCCH)

S.M. EL REY

MARTES, 20 DE FEBRERO DE 2024

11:10 horas.- VISITA AL CUARTEL GENERAL SUPREMO DE LAS POTENCIAS ALIADAS EN EUROPA (SHAPE)

S.M. EL REY

ACTIVIDADES DE S.M. LA REINA EN SALAMANCA, CON MOTIVO DEL “TOUR DEL TALENTO” 2024, DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

11:30 horas.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “CIUDAD DEL ESPAÑOL” Y VISITA A LA EXPOSICIÓN DEL LEGADO DE CARMEN MARTÍN GAITE

S.M. LA REINA

 

12:30 horas.- ACTO DE PROCLAMACIÓN DEL PREMIO “ARTE 2024”, DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA, EN LA SEGUNDA ETAPA DEL “TOUR DEL TALENTO”

S.M. LA REINA

MIÉRCOLES, 21 DE FEBRERO DE 2024

PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES

10:30 horas.- SRA. ZEINEB ELY SALEM, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA

11:00 horas.-SRA. RAGHED BASEM ANTONE AL SAQQA, EMBAJADORA DEL REINO HACHEMITA DE JORDANIA

11:30 horas.-SR. YAO JING, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

12:00 horas.-SRA. VESNA ANDREE ZAIMOVIC, EMBAJADORA DE BOSNIA Y HERZEGOVINA

12:30 horas.-SR. EDUARDO JORGE LIMA BARROS SILVA, EMBAJADOR DE CABO VERDE

13:00 horas.-SRA. JENNIE CHUA, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE SINGAPUR

S.M. EL REY

JUEVES, 22 DE FEBRERO DE 2024

10:30 horas.- ENCUENTRO CON SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SR. CÉSAR BERNARDO ARÉVALO DE LEÓN

S.M. EL REY

14:00 horas.- ALMUERZO OFRECIDO EN HONOR DE SUS EXCELENCIAS EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SR. CÉSAR BERNARDO ARÉVALO DE LEÓN Y LA PRIMERA DAMA, SRA. LUCRECIA EUGENIA PEINADO VILLANUEVA

SS.MM. LOS REYES

DOMINGO, 25 DE FEBRERO DE 2024

19:30 horas.- CENA OFICIAL DEL “MWC BARCELONA 2024"

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

Etiquetas:
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