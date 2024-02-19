AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 19 al 25 de febrero de 2024—
LUNES, 19 DE FEBRERO DE 2024
12:30 horas.- INAUGURACIÓN Y VISITA AL NUEVO CENTRO DE DIÁLISIS “LOS LLANOS III” DE LA FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO Y PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA “SALUD RENAL SIEMPRE”
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
17:00 horas.- AUDIENCIA AL EXCMO. SR. WANG YI, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, MIEMBRO DEL BURÓ POLÍTICO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA (PCCH)
S.M. EL REY
MARTES, 20 DE FEBRERO DE 2024
11:10 horas.- VISITA AL CUARTEL GENERAL SUPREMO DE LAS POTENCIAS ALIADAS EN EUROPA (SHAPE)
S.M. EL REY
ACTIVIDADES DE S.M. LA REINA EN SALAMANCA, CON MOTIVO DEL “TOUR DEL TALENTO” 2024, DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
11:30 horas.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “CIUDAD DEL ESPAÑOL” Y VISITA A LA EXPOSICIÓN DEL LEGADO DE CARMEN MARTÍN GAITE
S.M. LA REINA
12:30 horas.- ACTO DE PROCLAMACIÓN DEL PREMIO “ARTE 2024”, DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA, EN LA SEGUNDA ETAPA DEL “TOUR DEL TALENTO”
S.M. LA REINA
MIÉRCOLES, 21 DE FEBRERO DE 2024
PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES
10:30 horas.- SRA. ZEINEB ELY SALEM, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA
11:00 horas.-SRA. RAGHED BASEM ANTONE AL SAQQA, EMBAJADORA DEL REINO HACHEMITA DE JORDANIA
11:30 horas.-SR. YAO JING, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
12:00 horas.-SRA. VESNA ANDREE ZAIMOVIC, EMBAJADORA DE BOSNIA Y HERZEGOVINA
12:30 horas.-SR. EDUARDO JORGE LIMA BARROS SILVA, EMBAJADOR DE CABO VERDE
13:00 horas.-SRA. JENNIE CHUA, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE SINGAPUR
S.M. EL REY
JUEVES, 22 DE FEBRERO DE 2024
10:30 horas.- ENCUENTRO CON SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SR. CÉSAR BERNARDO ARÉVALO DE LEÓN
S.M. EL REY
14:00 horas.- ALMUERZO OFRECIDO EN HONOR DE SUS EXCELENCIAS EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SR. CÉSAR BERNARDO ARÉVALO DE LEÓN Y LA PRIMERA DAMA, SRA. LUCRECIA EUGENIA PEINADO VILLANUEVA
SS.MM. LOS REYES
DOMINGO, 25 DE FEBRERO DE 2024
19:30 horas.- CENA OFICIAL DEL “MWC BARCELONA 2024"
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY