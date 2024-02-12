AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 12 al 18 de febrero de 2024—
MARTES, 13 DE FEBRERO DE 2024
AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA
10:30 horas.- REPRESENTACIÓN DE LA REVISTA JURÍDICA “EL CRONISTA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO”
S.M. EL REY
11:15 horas.- JUNTA RECTORA DE LA CONFERENCIA DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE)
S.M. EL REY
12:00 horas.- LXXII PROMOCIÓN DEL CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO
S.M. EL REY
11:00 horas.- REUNIÓN DE TRABAJO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS (FEDER)
S.M. LA REINA
MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO DE 2024
12:00 horas.- ENTREGA DE DESPACHOS A LA 72ª PROMOCIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
18:30 horas.- INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA TORRE “T-2” DE LA COMPAÑÍA PUIG
SS.MM. LOS REYES
VIERNES, 16 DE FEBRERO DE 2024
10:00 horas.- ACTO DE INAUGURACIÓN DEL 150º ANIVERSARIO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (IGAE)
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY