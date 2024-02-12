Monarquía Confidencial Monarquía Confidencial
Buscar
Secciones
Síguenos

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 12 al 18 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 5 al 11 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 29 de enero al 4 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 22 al 28 de enero de 2024—

Logo Casa Real.
Logo Casa Real.
MC
12/02/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.

MARTES, 13 DE FEBRERO DE 2024

AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA

10:30 horas.- REPRESENTACIÓN DE LA REVISTA JURÍDICA “EL CRONISTA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO”

S.M. EL REY

11:15 horas.- JUNTA RECTORA DE LA CONFERENCIA DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE)

S.M. EL REY

12:00 horas.- LXXII PROMOCIÓN DEL CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO

S.M. EL REY

11:00 horas.- REUNIÓN DE TRABAJO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS (FEDER)

S.M. LA REINA

 

MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO DE 2024

12:00 horas.- ENTREGA DE DESPACHOS A LA 72ª PROMOCIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

18:30 horas.- INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA TORRE “T-2” DE LA COMPAÑÍA PUIG

SS.MM. LOS REYES

VIERNES, 16 DE FEBRERO DE 2024

10:00 horas.- ACTO DE INAUGURACIÓN DEL 150º ANIVERSARIO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (IGAE)

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

Etiquetas:
oficial familia real agenda febrero

Video del día

La furia de los agricultores se desata en las calles con cortes
de tráfico y enfrentamientos con las fuerzas del orden
Más en Agenda Familia Real
Portada
Comentarios
Envíanos tus noticias
Si conoces o tienes alguna pista en relación con una noticia, no dudes en hacérnosla llegar a través de cualquiera de las siguientes vías. Si así lo desea, tu identidad permanecerá en el anonimato
Enviar una noticia