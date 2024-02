Reconciliación ‘definitiva' entre Iñaki e Irene Urdangarin

Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina en una imagen de archivo.

El lunes, 15 de enero, Iñaki Urdangarin cumplió 56 años y, aunque no es cifra redonda, se enfrenta a un año trascendental en su existencia donde podrá establecer ya en total libertad los cimientos de su nueva vida.

Siguen pendientes algunos aspectos burocráticos, de cara a la firma de su divorcio con la infanta Cristina. No obstante, esta situación no ha sido obstáculo para que el ex duque de Palma celebre su cumpleaños algo más relajado respecto a años anteriores, sobre todo en lo que refiere a la relación con sus hijos, y en concreto con la pequeña, Irene.

Reconciliación

Según fuentes cercanas al entorno de la infanta Cristina consultadas por Monarquía Confidencial, Irene ha acercado posturas con su padre, tras haber pasado unos meses distanciados por discrepancias.

Sin embargo, el entorno de Cristina ha asegurado a MC que Iñaki habría hecho todo lo posible por ‘recuperar’ la relación que tenía con su hija, siempre y cuando se respete su decisión personal.

“Ambos lo han pasado mal. Irene no deja de ser una adolescente que ha visto a su madre pasarlo mal, y también a su padre, sobre todo cuando estaba en prisión”, comentan las fuentes. Y añaden: “Ahora es una nueva etapa en la vida de ambos. Irene está intentando entender que la relación matrimonial con su padre debe ser distinta a la suya como hija”.

¿Acercamiento con Ainhoa Armentia?

Monarquía Confidencial ha intentado recabar detalles acerca de un posible acercamiento de la pequeña Urdangarin con la pareja de su padre, Ainhoa Armentia.

Iñaki recibió el nuevo año 2024 en Vitoria, con sus cuatro hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene, todo un acontecimiento, pues no era nada fácil para su padre reunirlos a todos, ya que viven dispersos por el mundo entre Londres, Barcelona y Ginebra.

Tras pasar la Nochebuena con su madre, la infanta Cristina y su abuela doña Sofía, en Zarzuela, los hermanos viajaron a Vitoria para celebrar la Nochevieja con el clan Urdangarin, su familia paterna. Una tradición que, pese a la separación de los ex-duques de Palma en 2021, no han roto.

Se les ha visto con su padre de caminata y en bares y sidrerías de la ciudad, pero no con la novia de este, Ainhoa Armentia, con la que de momento no desean mantener relación.

Relación extraordinaria con sus hermanos

La sobrina de Felipe VI se lleva a las mil maravillas con sus tres hermanos, Juan, Pablo y Miguel, a quienes está tan unida como a sus padres; pero especialmente a doña Cristina, ya que, a pesar de que quiere mucho a su padre, Iñaki Urdangarín, ha vivido muchos años sola con su madre y es, sin duda, la persona más importante de su vida.

Condiciones inexorables para Cristina

Al parecer, según cuentan a MC fuentes informadas, Iñaki no dispone de un capital solvente para pagar la universidad de Irene. Motivo por el que Cristina habría arremetido de nuevo contra su todavía marido.

“La situación entre ambos es bastante tensa, se acerca la firma del divorcio e Iñaki profesionalmente no es solvente”, aseguran las fuentes citadas.

Ya adelantamos en estas páginas que Urdangarin había comenzado a buscar servicio de seguridad personal, tras la retirada de la escolta decidida por Interior, algo que le preocupa, según ha comentado a su entorno más cercano.

Por el momento, todo sigue paralizado a la espera de concretar un día, que apunta a que sea a finales de este mes de enero, cuando se reunirán la hija de don Juan Carlos e Iñaki para firmar el divorcio.