AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 4 al 12 de mayo de 2024—
SÁBADO, 4 DE MAYO DE 2024
11:30 horas.- ACTO CENTRAL MILITAR CONMEMORATIVO DEL XL ANIVERSARIO DE LA JURA DE BANDERA DE LA XLIV PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
SS.MM. LOS REYES
LUNES, 6 DE MAYO DE 2024
09:30 horas.- VISITA A LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE
S.M. EL REY
10:15 horas.- CONCIERTO “EmociónArte”, FOMENTO A LA EDUCACIÓN EN BIENESTAR EMOCIONAL, ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
S.M. LA REINA
MARTES, 7 DE MAYO DE 2024
12:00 horas.- AUDIENCIA A D. ALFONSO RUEDA VALENZUELA, PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA
S.M. EL REY
17:00 horas.- ACTO CON MOTIVO DEL FINAL DEL “TOUR DEL TALENTO” Y PROCLAMACIÓN DEL PREMIO PRINCESA DE GIRONA “INTERNACIONAL 2024”, EN LAS CATEGORÍAS DE “INVESTIGACIÓN” Y “CREAEMPRESA”
S.M. EL REY
19:00 horas.- ACTO DE ENTREGA DE LA 46ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS SM DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL “EL BARCO DE VAPOR” Y “GRAN ANGULAR”
-Palabras de Su Majestad la Reina-
S.M. LA REINA
MIÉRCOLES, 8 DE MAYO DE 2024
10:00 horas.- ACTO CENTRAL CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DE LA POLICÍA NACIONAL
SS.MM. LOS REYES
19:15 horas.- CLAUSURA DE LA SESIÓN “INTELIGENCIA ARTIFICIAL” DEL V FORO INTERNACIONAL EXPANSIÓN
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
JUEVES, 9 DE MAYO DE 2024
AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA
11:00 horas.-PATRONATO DE LA FUNDACIÓN HERMES, DERECHOS DE CIUDADANÍA DIGITAL
11:45 horas.-REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA COMISIÓN EUROPEA
12:30 horas.-CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
S.M. EL REY