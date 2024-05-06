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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 4 al 12 de mayo de 2024—

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06/05/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.
Etiquetas:
oficial familia real agenda de La

SÁBADO, 4 DE MAYO DE 2024

11:30 horas.- ACTO CENTRAL MILITAR CONMEMORATIVO DEL XL ANIVERSARIO DE LA JURA DE BANDERA DE LA XLIV PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

SS.MM. LOS REYES

LUNES, 6 DE MAYO DE 2024

09:30 horas.- VISITA A LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

S.M. EL REY

10:15 horas.- CONCIERTO “EmociónArte”, FOMENTO A LA EDUCACIÓN EN BIENESTAR EMOCIONAL, ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

S.M. LA REINA

MARTES, 7 DE MAYO DE 2024

12:00 horas.- AUDIENCIA A D. ALFONSO RUEDA VALENZUELA, PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA

S.M. EL REY

17:00 horas.- ACTO CON MOTIVO DEL FINAL DEL “TOUR DEL TALENTO” Y PROCLAMACIÓN DEL PREMIO PRINCESA DE GIRONA “INTERNACIONAL 2024”, EN LAS CATEGORÍAS DE “INVESTIGACIÓN” Y “CREAEMPRESA”

 

S.M. EL REY

19:00 horas.- ACTO DE ENTREGA DE LA 46ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS SM DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL “EL BARCO DE VAPOR” Y “GRAN ANGULAR”

-Palabras de Su Majestad la Reina-

S.M. LA REINA

MIÉRCOLES, 8 DE MAYO DE 2024

10:00 horas.- ACTO CENTRAL CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DE LA POLICÍA NACIONAL

SS.MM. LOS REYES

19:15 horas.- CLAUSURA DE LA SESIÓN “INTELIGENCIA ARTIFICIAL” DEL V FORO INTERNACIONAL EXPANSIÓN

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

JUEVES, 9 DE MAYO DE 2024

AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA

11:00 horas.-PATRONATO DE LA FUNDACIÓN HERMES, DERECHOS DE CIUDADANÍA DIGITAL

11:45 horas.-REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA COMISIÓN EUROPEA

12:30 horas.-CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

S.M. EL REY

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