Alzamora declina, una vez más, la invitación de Felipe VI en el Palacio de Marivent

El conseller insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora, ha rechazado la invitación de la Casa Real, una vez más, para la tradicional recepción de los Reyes a la sociedad balear en el Palacio de Marivent.

"Desde mi aspiración política y personal a disolver la monarquía, un anacronismo incompatible con un Estado moderno y democrático, he declinado la invitación de la Casa Real", ha escrito Alzamora en un mensaje de Twitter recogido por Monarquía Confidencial.

Un any més, des de la meva aspiració política i personal a dissoldre la monarquia, un anacronisme incompatible amb un Estat modern i democràtic, he declinat la invitació de @CasaReal.



El que ha de fer Felip VI és demanar disculpes com li ha exigit el ple del @ConselldeMca. pic.twitter.com/SS14d9LVRD