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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 4 al 10 de marzo de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 25 de febrero al 3 de marzo de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 19 al 25 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 12 al 18 de febrero de 2024—

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MC
04/03/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.

LUNES, 4 DE MARZO DE 2024

11:00 horas.- AUDIENCIA A LA SRA. SONIA SOTOMAYOR, JUEZA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

S.M. EL REY 

12:30 horas.- AUDIENCIA A LOS GANADORES DE LAS EDICIONES 41ª Y 42ª DEL CONCURSO ESCOLAR ¿QUÉ ES UN REY PARA TI?, CONVOCADOS POR LA FUNDACIÓN INSTITUCIONAL ESPAÑOLA (FIES)

S.M. EL REY 

18:00 horas.-  ENTREGA DE LOS “PREMIOS IBEROAMERICANOS DE MECENAZGO”, CONVOCADOS POR LA FUNDACIÓN CALLIA EN COLABORACIÓN CON LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

MARTES, 5 DE MARZO DE 2024

11:00 horas.- AUDIENCIA A UNA DELEGACIÓN DE LA WORLD JURIST ASSOCIATION

S.M. EL REY 

11:30 horas.-  ACTO CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS” 

 

S.M. LA REINA 

MIÉRCOLES, 6 DE MARZO DE 2024

18:00 horas.-  INAUGURACIÓN DE LA 43ª EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO-ARCOmadrid. 

SS.MM. LOS REYES

JUEVES, 7 DE MARZO DE 2024

11:00 horas.-  CELEBRACIÓN DEL 375º ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO DE CABALLERÍA “FARNESIO” Nº 12

S.M. EL REY

19:15 horas.-  XXII CONCIERTO "IN MEMORIAM" EN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

SS.MM. LOS REYES

VIERNES, 8 DE MARZO DE 2024

19:00 horas.-(hora local)  CONCIERTO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA, CONMEMORATIVO DEL 30º ANIVERSARIO DEL GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

Etiquetas:
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