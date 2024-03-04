AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 4 al 10 de marzo de 2024—
LUNES, 4 DE MARZO DE 2024
11:00 horas.- AUDIENCIA A LA SRA. SONIA SOTOMAYOR, JUEZA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
S.M. EL REY
12:30 horas.- AUDIENCIA A LOS GANADORES DE LAS EDICIONES 41ª Y 42ª DEL CONCURSO ESCOLAR ¿QUÉ ES UN REY PARA TI?, CONVOCADOS POR LA FUNDACIÓN INSTITUCIONAL ESPAÑOLA (FIES)
S.M. EL REY
18:00 horas.- ENTREGA DE LOS “PREMIOS IBEROAMERICANOS DE MECENAZGO”, CONVOCADOS POR LA FUNDACIÓN CALLIA EN COLABORACIÓN CON LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
MARTES, 5 DE MARZO DE 2024
11:00 horas.- AUDIENCIA A UNA DELEGACIÓN DE LA WORLD JURIST ASSOCIATION
S.M. EL REY
11:30 horas.- ACTO CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS”
S.M. LA REINA
MIÉRCOLES, 6 DE MARZO DE 2024
18:00 horas.- INAUGURACIÓN DE LA 43ª EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO-ARCOmadrid.
SS.MM. LOS REYES
JUEVES, 7 DE MARZO DE 2024
11:00 horas.- CELEBRACIÓN DEL 375º ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO DE CABALLERÍA “FARNESIO” Nº 12
S.M. EL REY
19:15 horas.- XXII CONCIERTO "IN MEMORIAM" EN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
SS.MM. LOS REYES
VIERNES, 8 DE MARZO DE 2024
19:00 horas.-(hora local) CONCIERTO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA, CONMEMORATIVO DEL 30º ANIVERSARIO DEL GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA