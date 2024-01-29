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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 29 de enero al 4 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 22 al 28 de enero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 13 al 21 de enero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 8 al 14 de enero de 2024—

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29/01/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.

LUNES, 29 DE ENERO DE 2024

09:50 horas.- VISITA A LAS DIFERENTES ADAPTACIONES DE ACCESIBILIDAD REALIZADAS EN EL PALACIO REAL DE ARANJUEZ, PRESIDENCIA DE LA 31ª REUNIÓN DEL CONSEJO DEL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD Y ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE DISCAPACIDAD REINA LETIZIA

S.M. LA REINA

11:30 horas.- ENTREGA DE LA X EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (CEPYME)

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

16:30 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CAROLINA Palacio de La Zarzuela. Madrid

S.M. EL REY

MARTES, 30 DE ENERO DE 2024

AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA

10:30 horas.- JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)

 

S.M. EL REY

11:15 horas.- JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO BRASIL-ESPAÑA (CCBE)

S.M. EL REY

12:00 horas.- REPRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL ACTO CONMEMORATIVO DEL CLXXV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL (ETSIMFMN) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

S.M. EL REY

MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2024

11:00 horas.- RECEPCIÓN AL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EN ESPAÑA

-Palabras de Su Majestad el Rey-

SS.MM. LOS REYES

JUEVES, 1 DE FEBRERO DE 2024

10:00 horas.- PRESIDENCIA DEL ACTO INSTITUCIONAL DEL “DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER”

-Palabras de Su Majestad la Reina-

S.M. LA REINA

VIERNES, 2 DE FEBRERO DE 2024

10:30 horas.- AUDIENCIA AL ALMIRANTE, COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, SR. LUIS JOSÉ POLAR FIGARI, JUNTO CON UNA REPRESENTACIÓN DE LA DOTACIÓN DEL BUQUE ESCUELA BAP “UNIÓN”

S.M. EL REY

12:30 horas.- ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA 2022 Y 2023

S.M. EL REY

Etiquetas:
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