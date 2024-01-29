AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 29 de enero al 4 de febrero de 2024—
LUNES, 29 DE ENERO DE 2024
09:50 horas.- VISITA A LAS DIFERENTES ADAPTACIONES DE ACCESIBILIDAD REALIZADAS EN EL PALACIO REAL DE ARANJUEZ, PRESIDENCIA DE LA 31ª REUNIÓN DEL CONSEJO DEL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD Y ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE DISCAPACIDAD REINA LETIZIA
S.M. LA REINA
11:30 horas.- ENTREGA DE LA X EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (CEPYME)
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
16:30 horas.- REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CAROLINA Palacio de La Zarzuela. Madrid
S.M. EL REY
MARTES, 30 DE ENERO DE 2024
AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA
10:30 horas.- JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)
S.M. EL REY
11:15 horas.- JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO BRASIL-ESPAÑA (CCBE)
S.M. EL REY
12:00 horas.- REPRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL ACTO CONMEMORATIVO DEL CLXXV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL (ETSIMFMN) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
S.M. EL REY
MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2024
11:00 horas.- RECEPCIÓN AL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EN ESPAÑA
-Palabras de Su Majestad el Rey-
SS.MM. LOS REYES
JUEVES, 1 DE FEBRERO DE 2024
10:00 horas.- PRESIDENCIA DEL ACTO INSTITUCIONAL DEL “DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER”
-Palabras de Su Majestad la Reina-
S.M. LA REINA
VIERNES, 2 DE FEBRERO DE 2024
10:30 horas.- AUDIENCIA AL ALMIRANTE, COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, SR. LUIS JOSÉ POLAR FIGARI, JUNTO CON UNA REPRESENTACIÓN DE LA DOTACIÓN DEL BUQUE ESCUELA BAP “UNIÓN”
S.M. EL REY
12:30 horas.- ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA 2022 Y 2023
S.M. EL REY