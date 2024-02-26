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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 25 de febrero al 3 de marzo de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 19 al 25 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 12 al 18 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 5 al 11 de febrero de 2024—

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26/02/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 0 min.

DOMINGO, 25 DE FEBRERO DE 2024

19:30 horas.- CENA OFICIAL DEL “MWC BARCELONA 2024"

-Palabras de Su Majestad el Rey-

S.M. EL REY

LUNES, 26 DE FEBRERO DE 2024

09:15 horas.- INAUGURACIÓN DEL “MWC BARCELONA 2024”

S.M. EL REY

MIÉRCOLES, 28 DE FEBRERO DE 2024

13:15 horas.- ENCUENTRO CON SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, SR. SANTIAGO PEÑA PALACIOS

S.M. EL REY

14:00 horas.- ALMUERZO OFRECIDO EN HONOR DE SUS EXCELENCIAS EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, SR. SANTIAGO PEÑA PALACIOS, Y LA PRIMERA DAMA, SRA. LETICIA OCAMPOS

SS.MM. LOS REYES

 

JUEVES, 29 DE FEBRERO DE 2024

19:00 horas.- ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS A SU MAJESTAD LA REINA DOÑA SOFÍA

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

VIERNES, 1 DE MARZO DE 2024

11:00 horas.- ENTREGA DE LAS “BECAS IBERDROLA”

S.M. EL REY

Etiquetas:
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