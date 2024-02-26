AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 25 de febrero al 3 de marzo de 2024—
DOMINGO, 25 DE FEBRERO DE 2024
19:30 horas.- CENA OFICIAL DEL “MWC BARCELONA 2024"
-Palabras de Su Majestad el Rey-
S.M. EL REY
LUNES, 26 DE FEBRERO DE 2024
09:15 horas.- INAUGURACIÓN DEL “MWC BARCELONA 2024”
S.M. EL REY
MIÉRCOLES, 28 DE FEBRERO DE 2024
13:15 horas.- ENCUENTRO CON SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, SR. SANTIAGO PEÑA PALACIOS
S.M. EL REY
14:00 horas.- ALMUERZO OFRECIDO EN HONOR DE SUS EXCELENCIAS EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, SR. SANTIAGO PEÑA PALACIOS, Y LA PRIMERA DAMA, SRA. LETICIA OCAMPOS
SS.MM. LOS REYES
JUEVES, 29 DE FEBRERO DE 2024
19:00 horas.- ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS A SU MAJESTAD LA REINA DOÑA SOFÍA
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
VIERNES, 1 DE MARZO DE 2024
11:00 horas.- ENTREGA DE LAS “BECAS IBERDROLA”
S.M. EL REY