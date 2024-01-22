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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 22 al 28 de enero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 29 de enero al 4 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 13 al 21 de enero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 8 al 14 de enero de 2024—

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Actualizado: 23/01/24 | 11:34 | Tiempo de lectura: 1 min.

AMPLIACIÓN

LUNES, 22 DE ENERO DE 2024

18:30 horas.- ENCUENTRO CON SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA DE ETIOPÍA, SRA. SAHLE-WORK ZEWDE

S.M. EL REY

MARTES, 23 DE ENERO DE 2024

AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID

11:00 horas.- GRUPO DE GENERALES DE DIVISIÓN Y VICEALMIRANTE

11:40 horas.-COMITIVA DE LA FUNDACIÓN CÍRCULO DE TECNOLOGÍAS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD MILITARES

12:35 horas.-GRUPO DE CORONELES Y CAPITANES DE NAVÍO

S.M. EL REY

ACTIVIDADES DE S.M. LA REINA EN LLEIDA, CON MOTIVO DEL INICIO DEL “TOUR DEL TALENTO” 2024, DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

11:30 horas.-VISITA A LA FUNDACIÓN SORIGUÉ, PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y EXPOSICIÓN “LA VIDA EN EMERGENCIA”, DEL ARTISTA JUAN ZAMORA (PREMIO PRINCESA DE GIRONA – ARTES Y LETRAS 2017)

 

S.M. LA REINA

12:30 horas.- ACTO INAUGURAL DEL “TOUR DEL TALENTO” Y DE PROCLAMACIÓN DEL PREMIO “CREAEMPRESA 2024” DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

S.M. LA REINA

MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2024

10:30 horas.- INAUGURACIÓN DE LA 44ª EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO-FITUR IFEMA-MADRID. Avda. del Partenón, 5. Madrid

SS.MM. LOS REYES

AMPLIACIÓN II

MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2024

16:30 horas.- ENCUENTRO CON SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, SR. DANIEL NOBOA AZÍN

S.M. EL REY

JUEVES, 25 DE ENERO DE 2024

ACTIVIDADES DE SU MAJESTAD EL REY EN ASTURIAS

10:40 horas.- VISITA A LA FÁBRICA DE “MANTEQUERÍAS ARIAS”, CON MOTIVO DEL 175º ANIVERSARIO

S.M. EL REY

12:45 horas.- ACTO DE CLAUSURA DEL CENTENARIO DE “AUTOMÓVILES LUARCA S.A.” (ALSA)

S.M. EL REY

VIERNES, 26 DE ENERO DE 2024

12:00 horas.- ACTO DE JURAMENTO O PROMESA ANTE LA BANDERA DE ESPAÑA Acuartelamiento "El Rey" de la Guardia Real

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

Etiquetas:
oficial familia real agenda de enero

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