AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 22 al 28 de enero de 2024—
AMPLIACIÓN
LUNES, 22 DE ENERO DE 2024
18:30 horas.- ENCUENTRO CON SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA DE ETIOPÍA, SRA. SAHLE-WORK ZEWDE
S.M. EL REY
MARTES, 23 DE ENERO DE 2024
AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID
11:00 horas.- GRUPO DE GENERALES DE DIVISIÓN Y VICEALMIRANTE
11:40 horas.-COMITIVA DE LA FUNDACIÓN CÍRCULO DE TECNOLOGÍAS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD MILITARES
12:35 horas.-GRUPO DE CORONELES Y CAPITANES DE NAVÍO
S.M. EL REY
ACTIVIDADES DE S.M. LA REINA EN LLEIDA, CON MOTIVO DEL INICIO DEL “TOUR DEL TALENTO” 2024, DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
11:30 horas.-VISITA A LA FUNDACIÓN SORIGUÉ, PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y EXPOSICIÓN “LA VIDA EN EMERGENCIA”, DEL ARTISTA JUAN ZAMORA (PREMIO PRINCESA DE GIRONA – ARTES Y LETRAS 2017)
S.M. LA REINA
12:30 horas.- ACTO INAUGURAL DEL “TOUR DEL TALENTO” Y DE PROCLAMACIÓN DEL PREMIO “CREAEMPRESA 2024” DE LA FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
S.M. LA REINA
MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2024
10:30 horas.- INAUGURACIÓN DE LA 44ª EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO-FITUR IFEMA-MADRID. Avda. del Partenón, 5. Madrid
SS.MM. LOS REYES
AMPLIACIÓN II
MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2024
16:30 horas.- ENCUENTRO CON SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, SR. DANIEL NOBOA AZÍN
S.M. EL REY
JUEVES, 25 DE ENERO DE 2024
ACTIVIDADES DE SU MAJESTAD EL REY EN ASTURIAS
10:40 horas.- VISITA A LA FÁBRICA DE “MANTEQUERÍAS ARIAS”, CON MOTIVO DEL 175º ANIVERSARIO
S.M. EL REY
12:45 horas.- ACTO DE CLAUSURA DEL CENTENARIO DE “AUTOMÓVILES LUARCA S.A.” (ALSA)
S.M. EL REY
VIERNES, 26 DE ENERO DE 2024
12:00 horas.- ACTO DE JURAMENTO O PROMESA ANTE LA BANDERA DE ESPAÑA Acuartelamiento "El Rey" de la Guardia Real
S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA