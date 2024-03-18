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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 18 al 24 de marzo de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 11 al 17 de marzo de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 4 al 10 de marzo de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 25 de febrero al 3 de marzo de 2024—

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MC
18/03/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.

LUNES, 18 DE MARZO DE 2024

10:30 horas.- ACTO DE ENTREGA DE LAS AYUDAS A LA ACCIÓN SOCIAL DE LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

S.M. LA REINA

ACTIVIDADES DE SU MAJESTAD EL REY EN BARCELONA

11:00 horas.- INAUGURACIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, “ALIMENTARIA 2024”, Y DEL SALÓN INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO PARA LA RESTAURACIÓN HOTELERA Y COLECTIVIDADES, “HOSTELCO 2024”

S.M. EL REY

16:45 horas.- AUDIENCIA A LOS MEDALLISTAS DE LOS CAMPEONATOS ACUÁTICOS DE 2024, DE EUROPA, EN EINDHOVEN Y CROACIA, Y DEL MUNDO, EN DOHA

S.M. EL REY

18:00 horas.- ENTREGA DE LA VIII EDICIÓN DEL PREMIO REINO DE ESPAÑA A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL A D. ISAK ANDIC, COFUNDADOR Y PRESIDENTE DE MANGO

-Palabras de Su Majestad el Rey -

 

S.M. EL REY

MARTES, 19 DE MARZO DE 2024

AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID

11:10 horas.-GRUPO DE OFICIALES PERTENECIENTES A PROMOCIONES QUE CONMEMORAN SU CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DE EGRESO DE LAS ACADEMIAS MILITARES 

S.M. EL REY

12:10 horas.-GRUPO DE GENERALES DE BRIGADA

S.M. EL REY

MIÉRCOLES, 20 DE MARZO DE 2024

11:30 horas.- ACTO DE PROCLAMACIÓN DEL PREMIO PRINCESA DE GIRONA “SOCIAL 2024”, EN LA TERCERA ETAPA DEL “TOUR DEL TALENTO”

S.M. EL REY

JUEVES, 21 DE MARZO DE 2024

11:30 horas.- ENTREGA DE LA VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS DISCAPNET A LAS TECNOLOGÍAS ACCESIBLES, DE LA FUNDACIÓN ONCE

S.M. LA REINA

19:00 horas.- PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE Y CONSEJO DE LA GRANDEZA DE ESPAÑA Y TÍTULOS DEL REINO

S.M. EL REY

Etiquetas:
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