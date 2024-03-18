AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 18 al 24 de marzo de 2024—
LUNES, 18 DE MARZO DE 2024
10:30 horas.- ACTO DE ENTREGA DE LAS AYUDAS A LA ACCIÓN SOCIAL DE LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
S.M. LA REINA
ACTIVIDADES DE SU MAJESTAD EL REY EN BARCELONA
11:00 horas.- INAUGURACIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, “ALIMENTARIA 2024”, Y DEL SALÓN INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO PARA LA RESTAURACIÓN HOTELERA Y COLECTIVIDADES, “HOSTELCO 2024”
S.M. EL REY
16:45 horas.- AUDIENCIA A LOS MEDALLISTAS DE LOS CAMPEONATOS ACUÁTICOS DE 2024, DE EUROPA, EN EINDHOVEN Y CROACIA, Y DEL MUNDO, EN DOHA
S.M. EL REY
18:00 horas.- ENTREGA DE LA VIII EDICIÓN DEL PREMIO REINO DE ESPAÑA A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL A D. ISAK ANDIC, COFUNDADOR Y PRESIDENTE DE MANGO
-Palabras de Su Majestad el Rey -
S.M. EL REY
MARTES, 19 DE MARZO DE 2024
AUDIENCIAS MILITARES EN EL PALACIO REAL DE MADRID
11:10 horas.-GRUPO DE OFICIALES PERTENECIENTES A PROMOCIONES QUE CONMEMORAN SU CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DE EGRESO DE LAS ACADEMIAS MILITARES
S.M. EL REY
12:10 horas.-GRUPO DE GENERALES DE BRIGADA
S.M. EL REY
MIÉRCOLES, 20 DE MARZO DE 2024
11:30 horas.- ACTO DE PROCLAMACIÓN DEL PREMIO PRINCESA DE GIRONA “SOCIAL 2024”, EN LA TERCERA ETAPA DEL “TOUR DEL TALENTO”
S.M. EL REY
JUEVES, 21 DE MARZO DE 2024
11:30 horas.- ENTREGA DE LA VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS DISCAPNET A LAS TECNOLOGÍAS ACCESIBLES, DE LA FUNDACIÓN ONCE
S.M. LA REINA
19:00 horas.- PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE Y CONSEJO DE LA GRANDEZA DE ESPAÑA Y TÍTULOS DEL REINO
S.M. EL REY