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AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 13 al 21 de enero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 29 de enero al 4 de febrero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 22 al 28 de enero de 2024—

AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 8 al 14 de enero de 2024—

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15/01/24 | 0:00 | Tiempo de lectura: 1 min.

DEL SÁBADO 13 AL DOMINGO 14 DE ENERO DE 2024

ASISTENCIA A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EXCMO. SR. CÉSAR BERNARDO ARÉVALO DE LEÓN

S.M. EL REY

MARTES, 16 DE ENERO DE 2024

10:30 horas.- REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)

S.M. LA REINA

MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2024

PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES

10:30 horas.-SR. GIUSEPPE MARIA BUCCINO GRIMALDI, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ITALIANA

11:00 horas.- SR. THANH SONG DOAN, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

11:30 horas.- SR. EUGENIO AGOSTINHO LANGA, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE

12:00 horas.- SR. LIBOR SEČKAEMBAJADOR DE LA REPÚBLICA CHECA

 

12:30 horas.- SRA. NÜKET KUCUKEL EZBERCIEMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA

13:00 horas.- SRA. ADRIANA BOLAÑOS ARGUETA, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

S.M. EL REY

VIERNES, 19 DE ENERO DE 2024

12:00 horas.- JURA O PROMESA ANTE SU MAJESTAD EL REY DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, D. ÁLVARO GARCÍA ORTIZ

S.M. EL REY

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