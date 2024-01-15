AGENDA OFICIAL DE LA FAMILIA REAL —Del 13 al 21 de enero de 2024—
DEL SÁBADO 13 AL DOMINGO 14 DE ENERO DE 2024
ASISTENCIA A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EXCMO. SR. CÉSAR BERNARDO ARÉVALO DE LEÓN
S.M. EL REY
MARTES, 16 DE ENERO DE 2024
10:30 horas.- REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
S.M. LA REINA
MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2024
PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES
10:30 horas.-SR. GIUSEPPE MARIA BUCCINO GRIMALDI, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ITALIANA
11:00 horas.- SR. THANH SONG DOAN, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
11:30 horas.- SR. EUGENIO AGOSTINHO LANGA, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE
12:00 horas.- SR. LIBOR SEČKAEMBAJADOR DE LA REPÚBLICA CHECA
12:30 horas.- SRA. NÜKET KUCUKEL EZBERCIEMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA
13:00 horas.- SRA. ADRIANA BOLAÑOS ARGUETA, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
S.M. EL REY
VIERNES, 19 DE ENERO DE 2024
12:00 horas.- JURA O PROMESA ANTE SU MAJESTAD EL REY DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, D. ÁLVARO GARCÍA ORTIZ
S.M. EL REY